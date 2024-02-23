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快讯！洛阳市优秀群体代表受邀前往牡丹文化节开幕式现场
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.01 18:48

　　1日18时30分，洛阳市优秀群体代表集体乘车前往上阳宫文化园，参加第41届中国洛阳牡丹文化节开幕式。

　　当晚，洛阳市科技工作者、优秀企业家、教育工作者、文旅工作者、医务工作者、道德模范、劳动模范、拥军模范代表、优秀青年代表、优秀乡贤、基层民警、市民代表等受邀参加开幕式，将共同见证盛会开幕，共享一场视听盛宴。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 白云飞 董格非 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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