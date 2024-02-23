公布重点支持领域！洛阳市新型研发机构开始备案

洛报融媒记者4月1日从洛阳市科技局获悉，2024年度洛阳市新型研发机构即日起开始备案。

洛报融媒记者4月1日从洛阳市科技局获悉，2024年度洛阳市新型研发机构即日起开始备案。

新型研发机构是聚焦科技创新需求，集聚高端创新资源，主要从事科学研究、技术创新和研发服务的独立法人机构。今年，洛阳新型研发机构建设重点支持新型材料、新能源汽车、电子信息、先进装备制造、现代医药五大产业集群，以及17条优势产业链相关产业及细分领域。成功备案市级新型研发机构的单位，可优先获得鼓励科技发展和成果应用转化的财税、金融、产业技术和人才政策支持，同时优先推荐其申报省级新型研发机构及各级各类科技计划项目。

拟备案单位须符合《洛阳市新型研发机构备案和绩效评价办法(试行)》中的备案条件，按属地原则向所在地科技主管部门提出申请，并经由相关主管部门于4月24日前提交电子申报材料至洛阳市科技局。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚伟 文/图)