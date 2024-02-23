牡丹花开又逢君！第41届中国洛阳牡丹文化节开幕式即将上演

洛阳，这座千年古都，即将在4月1日晚迎来一场视觉与听觉的盛宴——第41届中国洛阳牡丹文化节开幕式《牡丹花开又逢君》。此次开幕式由河南省人民政府主办，河南省文化和旅游厅、洛阳市人民政府承办，河南卫视策划出品，将于19:30在洛阳上阳宫隆重举行。河南卫视新媒体平台19:30同步直播，河南卫视电视大屏端21:00播出。
洛阳，这座千年古都，即将在4月1日晚迎来一场视觉与听觉的盛宴——第41届中国洛阳牡丹文化节开幕式《牡丹花开又逢君》。此次开幕式由河南省人民政府主办，河南省文化和旅游厅、洛阳市人民政府承办，河南卫视策划出品，将于19:30在洛阳上阳宫隆重举行。河南卫视新媒体平台19:30同步直播，河南卫视电视大屏端21:00播出。
洛阳，这座千年古都，即将在4月1日晚迎来一场视觉与听觉的盛宴——第41届中国洛阳牡丹文化节开幕式《牡丹花开又逢君》。此次开幕式由河南省人民政府主办，河南省文化和旅游厅、洛阳市人民政府承办，河南卫视策划出品，将于19:30在洛阳上阳宫隆重举行。河南卫视新媒体平台19:30同步直播，河南卫视电视大屏端21:00播出。
此次开幕式演出将以短片拍摄为主导，并巧妙地结合线上传播，旨在进一步拓宽牡丹文化节的影响力。晚会还将巧妙融入洛阳深厚的文旅特色，让盛唐文化的辉煌、牡丹花的绚丽以及工业遗迹的沧桑的等元素在演出中相互辉映，共同呈现洛阳的多层次、多维度的文旅风采。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605