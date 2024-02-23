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牡丹花开又逢君！第41届中国洛阳牡丹文化节开幕式即将上演
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.01 17:22
开幕式演员彩排

　　洛阳，这座千年古都，即将在4月1日晚迎来一场视觉与听觉的盛宴——第41届中国洛阳牡丹文化节开幕式《牡丹花开又逢君》。此次开幕式由河南省人民政府主办，河南省文化和旅游厅、洛阳市人民政府承办，河南卫视策划出品，将于19:30在洛阳上阳宫隆重举行。河南卫视新媒体平台19:30同步直播，河南卫视电视大屏端21:00播出。

　　此次开幕式演出将以短片拍摄为主导，并巧妙地结合线上传播，旨在进一步拓宽牡丹文化节的影响力。晚会还将巧妙融入洛阳深厚的文旅特色，让盛唐文化的辉煌、牡丹花的绚丽以及工业遗迹的沧桑的等元素在演出中相互辉映，共同呈现洛阳的多层次、多维度的文旅风采。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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