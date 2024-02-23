即日起，洛阳市规划馆延长开放时间

刚刚，“洛阳市规划展示馆”微信公众号发布消息称，为迎接第41届中国洛阳牡丹文化节，丰富市民游客文化生活，洛阳市规划展示馆调整开放时间。 刚刚，“洛阳市规划展示馆”微信公众号发布消息称，为迎接第41届中国洛阳牡丹文化节，丰富市民游客文化生活，洛阳市规划展示馆调整开放时间，具体安排如下： 即日起至2024年5月5日，取消周一例行闭馆，每日正常开放，开放时间延长至18:00。 牡丹文化节期间，展馆将举办系列活动，请关注洛阳市规划展示馆微信公众号，实时获取活动详情。 因节日期间参观人流量较大，请通过官方微信公众号提前实名预约，合理安排时间，错峰观展。⑥