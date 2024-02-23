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洛阳12315发布清明节假期消费提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.01 16:31

　　清明节假期即将到来，市民祭祀扫墓、春游踏青也将进入高峰。4月1日，洛阳市市场监管局12315指挥中心提醒广大消费者，要文明祭扫寄托哀思，同时假期注意理性消费，安全出行。

　　科学文明祭祀。建议广大消费者选择证照齐全、明码标价的正规用品店选购祭祀用品；倡导采用网上祭祀、鲜花祭扫、植树祭祀、祈福寄语等方式表达怀念之情。

　　健康合理饮食。在外就餐要选择清洁卫生、有合法资质的餐饮场所，做到餐前洗手、餐后漱口。不要贪食“新、奇、特”食品；购买土特产食品时，要仔细查验食品质量和生产厂家、生产日期、保质期；大部分消费者对野菜野果的认识程度有限，不要随意采摘和食用。

　　安全绿色出行。清明假期，不少市民打算踏青出游，建议尽量避开高峰时间，多选择公共交通。出行前合理规划路线，一定要选择资质、信誉好的旅行社或酒店。签旅行合同时，仔细阅读相关条款，切记不要贪图价格优惠，遇到导游推荐商品，购买时一定要谨慎，以免上当受骗。

　　洛阳市市场监管局12315指挥中心提醒，当消费合法权益受到侵害时，请及时拨打24小时热线12315进行投诉举报，依法维护自身合法权益。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李二帅 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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