一季度增长约四倍！洛阳技术交易实现“开门红”

记者从洛阳市科技局获悉，今年一季度，洛阳市技术交易“淡季不淡”，技术合同成交额达到22.09亿元、同比增长400.72%，实现“开门红”。

记者从洛阳市科技局获悉，今年一季度，洛阳市技术交易“淡季不淡”，技术合同成交额达到22.09亿元、同比增长400.72%，实现“开门红”。

技术合同成交额是衡量科技成果转移转化的重要指标，同时也是反映科技创新活跃度的有效指标。今年以来，洛阳市科技局以技术合同认定登记为切入点，市县联动、层层压实，认真梳理重点企业名单，提供“一对一”“手把手”精准上门服务，累计开展技术合同登记机构能力提升培训12次、惠企政策宣传培训7次、“一对一”精准服务11次。相关活动深入挖掘技术需求潜力，破解技术登记合同“痛点”，有效激活全市技术交易市场活力。

下一步，洛阳市科技局将继续践行“四下基层”工作制度，做实“万人助万企”活动，进一步深入摸清企业技术合同签订情况，持续开展技术合同登记员专业能力培训、科技惠企政策培训，及时协调解决企业成果转化中碰到的堵点，为加快形成新质生产力、助力洛阳高质量发展贡献更多科技创新力量。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 刘燕聪 文/图）