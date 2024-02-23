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清明随笔
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 文萃  来源: 洛阳网 2024.04.01 15:10

　　清明随笔

　　一

　　早上七点钟，老婆就带着女儿去补课，我独自躺在床上，拿起手机，翻翻抖音视频，正感百无聊赖。

　　突然，想起一个移民新疆的朋友老夏，就想打电话问问他的近况。打开通讯录，随意一划，就找到了他的名字，然后拨打过去。

　　“你好！你拨打的号码是空号，请核对后再拨……”机器人语音，清晰而又冰冷。

　　怎么可能？记忆中他的号码从来没有换过，也没停过机。于是，我又拨打一次，还是那个语音回应。一时间，我感觉有点懵了。

　　纳闷了一会儿，忽然脑光一闪，我又仔细翻了一下通讯录，才发现，原来自己打错电话了。号码的主人，是我的另一个朋友，和老夏同名同姓。只不过，他离开这个世界已经五年了。

　　屋里的空气，似乎一下子凝结了，一种忧伤的情绪，开始在心头蔓延。我用手指，缓缓滑动着手机屏幕……

　　手机通讯录里，保存着好多已经逝去的朋友，哪怕已经逝去多年，我都舍不得删除。在我看来，留着他们的名字，留着他们的电话号码，就是留着一份念想。我甚至恍恍惚惚地认为，不定哪一天，他们还会突然出现在我的面前。

　　二

　　这个，是我初中的语文老师。我从小就有一个毛病，听课时，注意力只能集中十分钟，十分钟之后，就会开小差。幸运的是，他讲课的时间，很少超过十分钟。他每次都是用精炼的语言，很快将每节课的内容讲完，余下的时间，他会让我们做些题，更多是让学生们讨论。

　　他会预设问题，但不会确定答案。有的问题，直到探讨结束，他都不做总结，只是一直鼓励大家思考、思考、再思考。不像今天很多老师们组织的课堂讨论，无论多么激烈，都只能奔向一个预设的目标——孩子们只能亦步亦趋，疲惫的跟着演。

　　老实说，在那个唯成绩论英雄的年代，他的教法，对提高学生成绩来说，效率并不高，他的教学成绩也是一般般。至于晋职、涨薪这类事，他也从没想过。他的家庭条件不错，离过婚，没孩子，朋友们纷纷张罗着给他再成一个家，学校里也有几个单身女教师对他中意，但他却一一婉拒。空余时间，他会钓个鱼、喝个小酒，或者去野游，日子过得简简单单。

　　他去世的时候，操办的甚是平淡，他当年曾经教过的学生，早就天南地北了，只有我等寥寥数人，给他最后送行。

　　他这一生，单纯的像一张白宣纸。有时，在夏天的夜晚，仰望星空，我常在心里默想……此刻，他也许就在哪颗星星上漫游吧。

　　三

　　他，一个喜欢争论，喋喋不休的家伙。他生前，在某单位上班，工作之余，偏爱研究哲学，思考一些奇奇怪怪的问题。卑微的薪资，甚至不够养家糊口，但他，却整天坚定地想着，一定要把红旗插向全世界。我和他，是在某次朋友聚会上，偶然相识的，并彼此加了微信。后来，一起吃过几次饭。每次见面，他都要跟我探讨哲学问题。而且，每次都是在友好、愉快的氛围中开始，到最后，争论得面红耳赤，在剑拔弩张中不欢而散。说心里话，他那目空一切的样子，常常让我有把板砖拍向他秃顶的冲动。

　　一次争论结束，他说“老刘，你该多看点书……”有且只有这一次，我没有和他争论。

　　我认识他，只有一年，然后就没有音信了。后来，从朋友那里得知，他死于一场意外事故。

　　这几年，我读了一些书，自以为，也涨了些许见识。我真的很想再和他来一次心灵碰撞，哪怕把自己的观念摔得粉碎，向他俯首称臣。可惜了，这个心愿，已经永远无从达成了。

　　四

　　还有他，我老婆的同学。他在洛阳郊区一个城镇做生意，生意平淡，却会些厨艺。他自己不喜大鱼大肉，滴酒不沾，但好多次，老婆的同学们搞家庭聚会，他都是二话不说，从百里外赶回老家，乐呵呵地钻进厨房，忙碌两三个小时，做出一大桌菜，让同学们吃饱喝足。散场后，他再驱车连夜赶回。

　　最后一次聚会，他把做好的菜，一一端上桌子，说自己有点累，想在客厅椅子上躺下休息一会儿……他睡着了，再也没有起来。

　　他有个女儿，上洛阳市最好的高中，成绩非常好。听老婆说，他生前，每天早上都会送女儿入学，晚上再接女儿回家，从没间断过。

　　他一生操劳，像太阳一样奔波，可惜没有太阳般的能量。

　　五

　　最后翻到的，是我同村的一个哥哥。记忆中有两次，我去外地上学，都是他扛着我的两大包行李，把我送上几里外的大巴车。路上，我看他很累，几次想接手扛一段，他坚决不让。后来他生病了，我去看过他几次。一次，我问他：“听说有信仰的人，死后身体是柔软的，是不是真的？”

　　“是的！”他坚定地点点头，接着说：“有信仰的人，不认为死亡是结束，而是另一个开始。所以，当他面对死亡时，不会感觉害怕，是一种放松的状态，所以身体是柔软的。”

　　后来，一个冬天的夜晚，我听说他出车祸了。我赶到时，他倒在大桥中段的路基上，已经一个多小时了。寒雾笼罩着桥面，一阵风吹过，穿着棉衣的我，瑟瑟发抖。

　　他面色红润，就像入睡了一样，我喊了喊他，心想，他也许还能醒来……伸手一摸，他的脸竟然是温热的。

　　我暗自想，是什么让他在生命的尽头如此从容呢？难道就是他曾经说过的“信仰”吗？

　　他为人善良，老实本分，一生不得志，唯有信仰，贯穿他生命的全部，且达到了看破生死、诠释生命的至高境界。那一刻，我从内心，不由自主地发出感叹：信仰的力量，真是太大了！

　　六

　　隔着窗户，从后岭方向传来零星的鞭炮声……我这才想起，清明节近了，大概是有人在上坟吧。我关闭通讯录，把手机放在枕边，折起身，穿上衬衫，侧靠着床头，闭上眼睛。

　　我的眼前，浮现出一个又一个坟头。初春季节，坟头的枯草，刚刚萌发。没有阳光，小雨淅沥，似乎在跟草芽们对话，问它们：从哪里来？到哪里去？

　　一阵风吹过，无边的绿，在天地之间弥漫……（刘永伟）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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