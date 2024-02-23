4月2日牡丹花情预报

春来谁作韶华主，总领群芳是牡丹。目前，全市牡丹观赏园人工调控花期牡丹连片盛开，露地自然花期牡丹早开品种陆续开放。

春来谁作韶华主，总领群芳是牡丹。目前，全市牡丹观赏园人工调控花期牡丹连片盛开，露地自然花期牡丹早开品种陆续开放。

中国国花园：全园共有约50个品种牡丹开放，主要分布在早开园、火炼金丹广场、紫根广场、秋翁遇仙亭附近。其中：盛开的牡丹品种有蓝月亮、景玉、黑海撒金、迎日红等；初开的牡丹品种有乌龙捧盛、珊瑚台、种生红、璎珞宝珠等。园内紫荆、西府海棠、垂丝海棠等竞相绽放。

王城公园：全园共有约105个品种牡丹开放，主要分布在沉香楼、牡丹仙子等处。其中：盛开的牡丹品种有二乔、景玉、万花盛、蓝月亮等；初开的牡丹品种有王城春早、雨露鲜花、鲁粉、彩绘等。园内垂丝海棠、碧桃、紫荆等竞相绽放。

隋唐城遗址植物园：全园共有约80多个品种牡丹开放，主要分布在九色园。其中：盛开的牡丹品种有珊瑚台、盛葛巾、鲁菏红、黄花魁、蓝月亮等；初开的牡丹品种有景玉、鲁粉、新社红、三变塞玉、琉璃贯珠等。另外，千姿牡丹园垂枝桃、寿星桃、紫荆、早樱等万余株正值盛花期，菊花桃初开，海棠园的火焰海棠、绚丽海棠、道格海棠、王族海棠等万余株海棠盛开。

国家牡丹园：全园共有约35个品种牡丹开放，主要分布在南园牡丹展览馆、凤丹林、北园九色台。其中：盛开的牡丹品种有明星、蓝月亮、粉中冠、富贵满堂、洛阳红、春柳、彩绘等；初开的牡丹品种有美艳、朝阳红、绿幕隐玉、太平红、如花似玉等。园内碧桃、紫荆、连翘、海棠、榆叶梅等竞相绽放。

南山牡丹园：全园共有约20个品种牡丹开放，主要分布在九色花田区域。主要品种有鲁粉、蓝月亮、赵粉、黑海撒金等初开。近30万株郁金香盛开，园内碧桃、海棠、樱花、梨花等竞相绽放。

国际牡丹园：全园共有约20个品种牡丹开放，主要分布在华夏园早花区小拱棚和生产科技园的大温室。其中：盛开的牡丹品种有彭州紫、洛阳红、蓝月亮、二乔等；初开的牡丹品种有粉乔、凤丹白等。园内荷包牡丹、连翘、玉兰、海棠、紫薇、碧桃等竞相绽放。

神州牡丹园：全园共有约75个品种牡丹开放，主要分布在国韵阁、富贵楼、国花坛、文化区等处。主要品种有黑海撒金、洛阳红、迎日红、凤丹等开放。园内红叶李、玉兰等竞相绽放。

第41届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2024年4月1日