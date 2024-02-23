洛阳地铁部分站点将打造相关文化角

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳的地铁站如周王城广场站、夹马营站、王城公园站等，有些是有历史背景，有些是有传说故事，能否考虑在这些站内设置文化角，宣传一下相关的历史文化？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳的地铁站如周王城广场站、夹马营站、王城公园站等，有些是有历史背景，有些是有传说故事，能否考虑在这些站内设置文化角，宣传一下相关的历史文化？

市轨道集团回复：近期我们将在周王城广场站、文博园站打造诗词、牡丹等文化角，后续我们将结合车站情况打造相关文化角。目前洛阳地铁相关文创产品正在谋划中，将综合产品的使用价值、纪念意义等多方面考虑选品。如有新的情况将会及时通过官方平台向社会和公众予以公布，请您持续关注，谢谢！

>>>点击查看原帖 ⑥