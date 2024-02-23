洛阳地铁车站智能通风空调系统项目获科技进步一等奖

近日，市轨道交通集团“磁悬浮直膨式地铁车站智能通风空调系统关键技术自主创新及应用”项目，获评中国城市轨道交通协会2023年度城市轨道交通科技进步一等奖。

近日，市轨道交通集团“磁悬浮直膨式地铁车站智能通风空调系统关键技术自主创新及应用”项目，获评中国城市轨道交通协会2023年度城市轨道交通科技进步一等奖。

3月29日，中国城市轨道交通协会第三届第三次理事会暨第四次常务理事会会议在北京召开。会上，中国城市轨道交通协会公布了2023年度城市轨道交通科技进步奖获奖项目。市轨道交通集团申报的“磁悬浮直膨式地铁车站智能通风空调系统关键技术自主创新及应用”项目，从180多个申报项目中脱颖而出，获2023年度城市轨道交通科技进步一等奖。

“磁悬浮直膨式地铁车站智能通风空调系统关键技术自主创新及应用”项目，是由市轨道交通集团会同清华大学、中铁四院、珠海格力等多家单位完成的。项目依托洛阳地铁1、2号线建设和运营，以标准站通风空调年能耗低于35万度电为目标，历时6年高质量完成方案论证、关键设备研发、控制系统开发、试点验证及大规模应用，突破了创新驱动引领的关键环节。

“这套技术方案体现了集团推动公共交通实现绿色低碳发展的坚定决心。”市轨道交通集团相关负责人表示，将积极践行国企担当，加强轨道交通新技术、新工艺、新装备的研发与应用，促进发展方式降耗升级，在绿色升级转型上迈出更坚实步伐，为现代化洛阳建设作出更大贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 鲍帅阳)