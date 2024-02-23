洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳地铁车站智能通风空调系统项目获科技进步一等奖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.01 08:28

　　近日，市轨道交通集团“磁悬浮直膨式地铁车站智能通风空调系统关键技术自主创新及应用”项目，获评中国城市轨道交通协会2023年度城市轨道交通科技进步一等奖。

　　3月29日，中国城市轨道交通协会第三届第三次理事会暨第四次常务理事会会议在北京召开。会上，中国城市轨道交通协会公布了2023年度城市轨道交通科技进步奖获奖项目。市轨道交通集团申报的“磁悬浮直膨式地铁车站智能通风空调系统关键技术自主创新及应用”项目，从180多个申报项目中脱颖而出，获2023年度城市轨道交通科技进步一等奖。

　　“磁悬浮直膨式地铁车站智能通风空调系统关键技术自主创新及应用”项目，是由市轨道交通集团会同清华大学、中铁四院、珠海格力等多家单位完成的。项目依托洛阳地铁1、2号线建设和运营，以标准站通风空调年能耗低于35万度电为目标，历时6年高质量完成方案论证、关键设备研发、控制系统开发、试点验证及大规模应用，突破了创新驱动引领的关键环节。

　　“这套技术方案体现了集团推动公共交通实现绿色低碳发展的坚定决心。”市轨道交通集团相关负责人表示，将积极践行国企担当，加强轨道交通新技术、新工艺、新装备的研发与应用，促进发展方式降耗升级，在绿色升级转型上迈出更坚实步伐，为现代化洛阳建设作出更大贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 鲍帅阳)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    果蔬净化器真的有用吗
    果蔬净化器真的有用吗
    果蔬净化器真的有用吗
        近日，洛龙区58岁的蒋女士买了一篮草莓，清洗时，她的儿媳提醒说，草莓容易藏污纳垢，应该用果蔬净化器洗。
  • ·孩子居家雾化 家长需了解这些细节
  • ·减肥可以参考糖尿病食谱吃吗？
  • ·蛋白粉并非人人皆宜 是否补充因人而异
    • 花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 世界客属第33届恳亲大会将于10月下旬...
  • 洛阳市委召开专题会议 研究航班航线优...
  • 多个基金项目签约落地 2024中国（洛阳...
  • 中雨！大雨！洛阳将迎来阴雨天气
  • 精彩活动看点十足！国家牡丹园“焕新...
  • 双休日洛阳天气晴好 但雨已在路上
  • 锚定风口忙生产
  • H5 | 洛阳牡丹+“剧本杀”！一起寻找...
  • 国侨办批复！第33届世客会10月24日至2...
  • 4月1日开幕！第41届中国洛阳牡丹文化...
    		•
    百姓呼声
    河科大为何将校地共建的图书馆占为己有？
    缴纳契税后需缴纳维修基金才能享受补贴？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    樱花朵朵开

    云雀

    王城公园赏牡丹

    海棠花开 春意盎然
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605