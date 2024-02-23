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@洛阳人：关于餐厨垃圾，您了解多少
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.01 08:28

市民在环保工艺品展示区参观

　　从餐厨垃圾中可提取航空航天清洁燃料，建筑垃圾经破碎可制成仿石砖……3月30日是第二个“国际零废物日”。当日上午，我市在市民之家东广场开展宣传活动，吸引了众多市民参与。

　　本次活动集中展示了近年来我市“无废城市”建设推进情况及取得的成效，并现场为市审计局、市实验初级中学等8家“无废细胞”创建单位进行授牌。去年，我市共完成无废乡村、无废机关、无废学校等59家“无废细胞”创建。

　　“无废细胞”是指采取有效技术手段和管理措施，推广绿色生产生活方式，培育固体废物减量化、资源化和无害化的社会生活单位，包括机关、企事业单位、饭店、家庭等各类生产生活单元。“无废细胞”是“无废城市”建设工作成效的重要载体。

　　在成效展示区，洛阳旺能再生能源有限公司展示的餐厨垃圾回收利用成果，吸引不少人观看。工作人员介绍，他们与我市部分机关单位、学校、沿街商铺等合作，回收餐厨垃圾。据介绍，工作人员将这些餐厨垃圾里面的骨头、筷子等生活垃圾筛选出来，送到焚烧厂发电使用，再对剩下的浆料进行分离，获得的油可制成生物质柴油，成为航空航天清洁燃料，剩余的浆料可继续提取、沉淀，制成有机肥料、沼气等。

大学生志愿者介绍环保工艺品

　　“厚载门街、景华路、南山公园等区域部分路段铺设的透水砖、广场砖、仿石材料，就是我们公司生产的。”洛阳环锋资源有限公司工作人员说，他们将建筑垃圾回收后进行分类，其中的废金属可重新回炉加工，制成各种规格的钢材；废木料可制成人造板材；碎砖、混凝土块经破碎等工序，可制作成仿石砖、再生骨料等再生产品，绿色环保，结实耐用。

　　此外，在环保工艺品展示区，河南科技大学、洛阳师范学院、洛阳理工学院等高校学生，使用口罩、筷子等生活垃圾制作的一件件环保工艺品，精致漂亮，引人注目。

　　市生态环境局相关负责人表示，“无废城市”建设离不开市民的支持，无论是减少塑料使用、践行光盘行动、拒绝一次性餐具，还是将生活垃圾分类、选择低碳出行等，每一次生活习惯的改变，都能贡献一份力量。希望广大市民继续成为“无废城市”的领头人、践行者，自觉践行绿色生活理念，共同努力将我市打造成为“无废城市”。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 赵亚虹 翟倩然 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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