洛阳市纪检监察机关：农耕监督忙 不负好春光

“大棚膜等设施是否进行更新改造？”“农业部门有没有对育苗工人进行培训指导？”近日，汝阳县柏树乡纪检监察干部来到该乡红薯育苗基地，走访了解红薯育苗情况。

“大棚膜等设施是否进行更新改造？”“农业部门有没有对育苗工人进行培训指导？”近日，汝阳县柏树乡纪检监察干部来到该乡红薯育苗基地，走访了解红薯育苗情况。

农时不等人，春耕备耕忙。连日来，全市纪检监察机关聚焦粮食安全这一“国之大者”，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，深入田间地头、农业生产一线、农资市场和农户家中，紧盯春耕物资供给、农业技术服务、惠农政策落实等关键环节，靠前监督、精准监督，督促相关职能部门强化责任担当，全力护航春耕春种。

春耕生产，农资供应保障是关键。老城区纪委监委采取“四不两直”方式，加大对农资运输配送、农资市场监管各个环节的监督检查力度，保障化肥、种子、农药等春耕物资供应充足、价格稳定、质量可靠。栾川县纪委监委围绕农业农村、市场监管等职能部门履职情况，先后开展春耕生产专项督查4次，发现并督促整改问题11个。洛宁县纪委监委深入一线走访调研，收集农户在农机购置、补贴兑付等方面遇到的困难和问题，压紧压实职能部门责任，以有力监督切实保障农民权益。

为确保农田灌溉用水供给充足，嵩县纪委监委督促农业农村、水利等部门对县域内各大水库、塘坝等水利工程蓄水保水工作进行全面排查，做好放水输水综合调度，确保不误农时、不误农事。看苗情、查长势、送技术，宜阳县纪委监委督促县农业农村局开展花椒、烟叶、小麦等专项培训，组织专技人员指导农户进行春耕生产、田间管理。西工区纪委监委督促涉农部门成立农业技术指导小组，结合辖区各社区特色农产品种植情况，邀请省农科院专家开展现场服务指导，持续推进“一村一品”特色产业发展。

为确保各项农资补贴及时发放及春耕生产惠农资金切实用到群众身上，洛龙区纪委监委利用“一码”监督智慧平台，强化数据对比分析，加强对村(社区)集体“三资”和惠民资金发放等情况的实时监督，确保涉农补贴资金从严从实发放。孟津区纪委监委成立专项督查组，严查侵占截留、虚报冒领、挤占挪用涉农补助资金等问题，对相关问题线索快查快办，切实守好群众的“粮袋子”和“钱袋子”，以精准监督助力春耕工作稳步开展。

一年之计在于春。做好春耕备耕工作，是确保全年粮食和重要农产品稳产保供的关键。市纪委监委有关负责人表示，将持续紧盯农业生产关键环节，压紧压实职能部门责任，从每一个环节发力，从每一处细节着手，推动问题发现在一线、解决在一线，以强有力的监督为推进乡村全面振兴提供坚强保障。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 张静 齐安琪）