方寸之间皆是情怀 洛阳市民李宏收藏各类门票12000余张

四月只看洛阳城，牡丹花开又逢君。

四月只看洛阳城，牡丹花开又逢君。一年一度的牡丹文化节又到了，你还记得第一次去看花时的公园门票长啥样吗？早期的龙门石窟景区门票长啥样？走进市民李宏的家，这些问题都能找到答案。

近日，记者来到涧西区一小区串门，邂逅了“宝藏大姐”李宏收集多年的“门票大世界”。

李宏收藏的龙门石窟门票

千余张龙门石窟门票，是见证

“快来看，这些都是我收藏的龙门石窟景区门票。”刚进门，李宏就热情招呼，向记者展示她的藏品。

李宏今年64岁，退休前在龙门石窟研究院工作。记者看到，一本厚厚的文件夹中整齐存放着千余张龙门石窟门票，早期的可追溯至五六十年前。

薄薄的一张纸，只有简笔画图案，上书“一人券”“伍分”的单张小票；包含“西山石窟”“东山石窟”“香山寺”“白园”等的景区套票；曾经专门推出的外宾券……记者看到，门票上的图案由简到繁，色彩和文字逐渐丰富，从小小门票可以窥见时代变化。

“你看，这儿还有中国洛阳龙门石窟申报世界文化遗产成功庆典——焰火晚会的入场券。”李宏展示的这张入场券，下方显示着举办时间为12月16日，举办地点在洛浦公园(七一南路与牡丹大桥之间)。此外，与龙门石窟有关的诸多活动留下的票据，她也会留心收集。

收藏龙门石窟门票是李宏退休后的事儿。退休之初，有一次，她在周王城广场附近闲逛，偶遇有人摆摊儿出售各类小物件，其中就有往年的龙门石窟门票，这让她很诧异：过期的门票还有人要吗？经了解，门票收藏是收藏界的一个门类，而她在龙门石窟研究院工作多年，竟从未意识到别人随手扔掉的废门票也是一种资源。

“龙门石窟是世界文化遗产，门票值得专类收藏，对于今后的历史文化研究等也有意义。”李宏说，她大受启发，当即买下那几张过期门票，从此走上了门票收藏之路。

“承载”牡丹盛事的公园门票，是骄傲

李宏生在云南、长在四川，1983年，她因工作调动来洛生活。也是在那一年，洛阳举办第一届牡丹花会，李宏与牡丹花城结下不解之缘。

“洛阳是我的第三故乡，如今每年的牡丹文化节，我都会去公园赏花。”李宏说，收藏多年来的牡丹文化节公园门票也是她的爱好之一。

李宏又搬出几个文件夹。这里有王城公园、隋唐城遗址植物园、西苑公园、牡丹公园、国际牡丹园等各类牡丹观赏园的门票、活动入场券等，其中，王城公园的门票最为齐全，被她单独整理成册——这里几乎涵盖了历届牡丹文化节期间的王城公园门票，还有往年王城灯会、西部风情大型灯会、自贡大型彩灯游园会等活动的门票。

你知道吗？早期的王城公园门票价格只有5分、1角、5角等。你还记得吗？1991年，牡丹公园举办牡丹灯会。2000年4月，为庆祝牡丹盛事，洛阳在西工体育场举办中国明星演唱会……李宏收藏的每一张门票背后都有一段洛阳人的记忆，更是洛阳人的骄傲。

爱屋及乌。对于曾经风靡一时的电话卡等，凡是卡面上有牡丹花图案的，李宏也留心收藏。姚黄、魏紫、二乔、洛阳红……一张张卡片上绽放的“牡丹”也姹紫嫣红。