洛阳市总工会2024年“家庭照护员”培训班邀您参加

市总工会2024年“家庭照护员”培训班即将开班，自今日起可报名！

市总工会2024年“家庭照护员”培训班即将开班，自今日起可报名！ 市总工会2024年“家庭照护员”培训班即将开班，自今日起可报名！ 该培训班对学员实行免费培训，为考试合格的学员免费颁发家政服务员职业等级证书和家政服务员培训合格证书，并举办现场招聘会，指导推荐学员就业。 招生范围：城镇困难职工及其家庭成员、下岗职工、转岗待岗分流职工、农民工(农村劳动力)、新就业形态劳动者等就业困难群体。年龄在16周岁以上、55周岁以下，身体健康。报名者需提供详细的个人资料(身份证复印件2份，近期彩色照片2英寸1张、1英寸1张)。 培训内容：老人、病人护理理论、实操课程。 培训目标：使学员通过培训，掌握老人、病人护理等家政服务理论知识和技能，较快满足养老机构、医疗机构、家庭等用工需求，促进学员实现就业创业。 报名时间：从今日开始 报名地址：洛阳市职工活动中心培训学校(西工区王城大道与凯旋西路交叉口工人俱乐部院内南楼304室)。市区乘8路、9路、59路、99路、17路、30路、34路、46路、101路、103路公交车可到。 咨询电话：63345668、63345103、15637981976(王老师)、 13663872207(刘老师)。(洛报融媒·洛阳网记者 宋扬)