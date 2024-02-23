洛阳将持续推进校园食品安全排查整治专项行动

记者从日前召开的全市食品安全工作会议上了解到，今年，我市将守牢底线，聚焦重点，坚决保障人民群众高品质生活。

记者从日前召开的全市食品安全工作会议上了解到，今年，我市将守牢底线，聚焦重点，坚决保障人民群众高品质生活。 记者从日前召开的全市食品安全工作会议上了解到，今年，我市将守牢底线，聚焦重点，坚决保障人民群众高品质生活。 去年，我市强化食品安全重点领域综合治理，全市学校食堂、养老机构“明厨亮灶”覆盖率达到100%，全年抽检食品合格率达到98.02%，食品安全满意度达到85%，均高于全省水平。今年，我市食品安全工作将聚焦以下重点—— 推动食品安全“两个责任”落细见效。持续推进包保督导常态化全覆盖、主体责任制度化全覆盖，做到应包尽包、应督尽督、应改尽改，力争在年底前实现包保主体数据归集率、包保督导任务完成率、督导发现问题整改率100%。 强化重点领域攻坚。纵深推进食品安全放心工程建设，持续推进校园食品安全排查整治专项行动，突出学校、医院、养老机构等重点单位，小作坊、小摊点、小经营店等重点场所，紧盯牡丹文化节、五一、十一等重点时段，全方位排查整治风险隐患。 强化日常监管。坚持重点治理，对群众普遍关心的农药兽药残留超标、“两超一非”、掺假造假、虚假宣传、饮食卫生等突出问题开展专项治理；加大对农村集体聚餐和学校、养老机构、医疗机构、工地等集中用餐单位食品安全问题的整治力度，严防严控食品区域性、系统性安全风险。 我市将进一步完善网格化监管体系，加强食品安全协管员、社会监督员、志愿者队伍建设，建立健全“吹哨人”奖励制度，构建食品安全“政府主导、部门监管、行业自律、社会监督”四位一体共治格局。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔)