爱心公益研学助山区孩子圆梦

“谢谢叔叔阿姨对我们的关爱，我们一定会努力学习！”3月30日，洛阳博物馆迎来了一群特殊的客人，他们是来自嵩县白河镇实验学校的学生和老师。这是洛阳一家旅行社联合多家单位、机构为他们特别举办的爱心公益研学活动。

孩子们参观洛阳博物馆

“谢谢叔叔阿姨对我们的关爱，我们一定会努力学习！”3月30日，洛阳博物馆迎来了一群特殊的客人，他们是来自嵩县白河镇实验学校的学生和老师。这是洛阳一家旅行社联合多家单位、机构为他们特别举办的爱心公益研学活动。

在洛阳博物馆，孩子们在讲解员的带领下详细了解洛阳十三朝的历史，大家被一件件精美的文物深深吸引，眼神中满是对历史的好奇。“这些孩子大多来自单亲家庭，有些是留守儿童，因为家庭原因几乎没出过远门。”随行的白河镇实验学校副校长王君民介绍，白河镇位于偏远山区，对孩子们来说，这场活动是一场“圆梦之旅”。

走出洛阳博物馆，孩子们来到隋唐城遗址植物园，在丰富多彩的赏花游园活动中寻找春天。随后，在旅行社工作人员的安排下，孩子们走进洛阳师范学院，感受大学生活，在心中埋下理想的种子。该旅行社相关负责人牛松波介绍，他们将持续联合爱心单位、机构等推出公益研学活动，让更多山里的孩子走出家门、开阔眼界。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 文/图)