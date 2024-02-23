全省速滑大赛 洛阳小将共夺得7个第一

3月30日，2023-2024赛季“滑启100”速度轮滑系列赛(河南站)比赛在洛龙区阳光里速滑场举行，来自各省辖市25支代表队的近200名选手参赛。 3月30日，2023-2024赛季“滑启100”速度轮滑系列赛(河南站)比赛在洛龙区阳光里速滑场举行，来自各省辖市25支代表队的近200名选手参赛。比赛分为6个组别，按照每个组别选手的年龄特点设最低100米、最高1500米距离不等的竞速赛项目。 经过角逐，洛阳小将再次展现了在速滑项目上的全省领先优势：共夺得7个第一名、4个第二名、 6个第三名。其中，来自西工区实验小学的张一冉夺得3个第一名，洛一高附小的李恩泽获得2个第一名、1个第二名，市第二外国语学校兰溪校区的武姿雨获得2个第一名、1个第三名。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 涂晓洛 摄影报道）