全省速滑大赛 洛阳小将共夺得7个第一

3月30日，2023-2024赛季“滑启100”速度轮滑系列赛(河南站)比赛在洛龙区阳光里速滑场举行，来自各省辖市25支代表队的近200名选手参赛。
3月30日，2023-2024赛季“滑启100”速度轮滑系列赛(河南站)比赛在洛龙区阳光里速滑场举行，来自各省辖市25支代表队的近200名选手参赛。
3月30日，2023-2024赛季“滑启100”速度轮滑系列赛(河南站)比赛在洛龙区阳光里速滑场举行，来自各省辖市25支代表队的近200名选手参赛。比赛分为6个组别，按照每个组别选手的年龄特点设最低100米、最高1500米距离不等的竞速赛项目。
经过角逐，洛阳小将再次展现了在速滑项目上的全省领先优势：共夺得7个第一名、4个第二名、 6个第三名。其中，来自西工区实验小学的张一冉夺得3个第一名，洛一高附小的李恩泽获得2个第一名、1个第二名，市第二外国语学校兰溪校区的武姿雨获得2个第一名、1个第三名。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 涂晓洛 摄影报道）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605