注意！洛阳明日降水降温 本周后期气温反弹

今日洛阳阴天转分散性阵雨或雷阵雨，偏东风3级左右，气温12℃～25℃。

刚刚过去的双休日，气温上升明显，不少人穿上了短袖。

本周，天气有所变化。省气象台预计，今日至3日，全省有一次小雨天气过程，我省西部、南部有中到大雨，局地伴有雷电、短时强降水等强对流天气。受冷空气影响，全省大部分地区偏北风逐渐加大为4级到5级，阵风7级到8级，气温较前期下降8℃到12℃，请注意添加衣物。

市气象台根据最新气象资料分析，明日前后，受西南气流和冷空气共同影响，我市有一次降水天气过程，气温较前期有明显下降，本周后期，气温快速回升。

最近几天天气预报

今日：阴天转分散性阵雨或雷阵雨，偏东风3级左右，气温12℃～25℃。

明日：阴天有中雨，局地伴有雷电、短时强降水等强对流天气，偏东风3级左右，气温14℃～18℃。

3日(周三)：阴天转多云，气温12℃～20℃。

4日(周四)：多云间晴天，偏北风3级左右，气温10℃～16℃。

5日(周五)：阴天有小雨，气温8℃～19℃。

6日(周六)：多云间晴天，气温10℃～20℃。

7日(周日)：晴天间多云，气温11℃～27℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）