乘坐地铁时，这些事项请注意

近日，越来越多的乘客选择乘坐地铁出行，洛阳市轨道交通集团工作人员针对部分事项发出温馨提醒。

近日，越来越多的乘客选择乘坐地铁出行，洛阳市轨道交通集团工作人员针对部分事项发出温馨提醒。

同时开通人脸过闸及二维码过闸业务的乘客，使用二维码过闸时尽量不要选择带有人脸识别闸机的通道进站，避免人脸识别闸机重复扣费。如不经常使用人脸识别功能，建议您登录“洛易行”APP关闭该项功能(点击“人脸过闸”，进入“人脸设置”页面，选择“乘车停用”，根据提示，点击“确认”)。同时开通人脸过闸及二维码过闸业务的乘客，若造成重复扣费，请及时拨打地铁服务热线0379-86008600，技术人员将及时为您处理。

如收到行程补登信息，请您及时登录相关页面进行补登。单边行程超过5日未自助补登，逾期后系统自动扣除上一次进闸站最高单程票价。

节假日、重大活动期间为有效应对大客流，部分车站会采取开放闸机快速通行措施，有部分乘客刷卡或扫码进站，但出站时因闸机开放未刷卡或扫码出站，为保障您下次的正常出行，请按照下列指引操作：持储值卡(普通优惠卡、学生卡)、互联互通卡、银联卡的乘客，请在下次乘车前至地铁任一客服中心进行车票更新处理。持电子票(微信、支付宝、“洛易行”App、“云闪付”App)的乘客，请在收到行程补登信息后，5日内在相应的App进行自助补登处理，逾期后系统自动进行扣费。若有其他问题，拨打电话地铁服务热线0379-86008600，或与车站客服中心沟通。

乘客每次乘车从进闸到出闸，时限为120分钟。超过时限的乘客，除了须支付当次车程费用外，还须补交线网最高单程票价的超时费用(因洛阳市轨道交通原因导致的除外)。持计次类车票的乘客，超过时限时除须支付当次乘车次数外，还须补扣1次乘车次数，如卡内剩余次数不足以扣除，乘客须补交线网最高单程票价的超时费用。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 江雨)