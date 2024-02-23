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“沈阳=洛阳=重庆”航线复航！洛阳北郊机场进入夏秋航季
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.31 19:32

　　“牡丹花开又逢君”“欢迎公主、王子回城”……3月31日16时50分，春秋航空复航的“沈阳=洛阳=重庆”航线按计划进行了复航执飞。洛阳北郊机场在机坪举行了庆祝航线复航活动，由洛阳北郊机场工作人员身着汉服，手捧鲜花，欢迎抵洛旅客。

　　飞机抵达后，为表示欢迎，洛阳北郊机场向机组送上了祝福的花束，并进行了打卡两地城市的小活动，利用打卡板与旅客互动，随后所有机组成员及受邀嘉宾共同前往飞机前展开庆祝复航成功的横幅合影留念。

　　当日，洛阳北郊机场正式进入夏秋航季，开始执行全新的夏秋航班计划。新的夏秋航班计划保留现有的航班基础上，对部分航班进行加密，同时开通更多城市航点。目前沈阳、重庆航点将加密。新增航线由成都航空执飞“乌兰浩特=赤峰=洛阳”航线采用ARJ21机型，每周二四六执飞。

　　换季后洛阳北郊机场执飞航线数达到16条，共10家航空公司执飞，通航城市22个，分别为北京、上海、广州、深圳、威海、成都、乌兰浩特、赤峰、三亚、海口、呼和浩特、南宁、重庆、沈阳、南昌、哈尔滨、西宁、杭州、福州、乌鲁木齐、曼谷、贵阳，平均计划每周112班，平均计划每日16班。

　　洛阳北郊机场的航班，经过近年来的经营发展，机票价格亲民，航班时刻便民，开飞城市航点更为科学，以洛阳为核心，呈“米”字形展开，覆盖国内各方向主要城市。下一步，洛阳北郊机场将不断致力于从价格、舒适度、便利性等多方面改善旅客出行体验，力求从“平安、绿色、智慧、人文”多角度出发，建设让广大旅客满意的全新“四型机场”。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李峰 史嘉琦/文 记者 潘郁/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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