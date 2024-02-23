双向4车道！玄武门大街4月1日主线通车

4月1日上午，洛阳市玄武门大街(平等街至启明北路段)主线将正式通车，洛阳又新添一条横贯洛北板块的东西向主干道。

4月1日上午，洛阳市玄武门大街(平等街至启明北路段)主线将正式通车，洛阳又新添一条横贯洛北板块的东西向主干道。

此次通车的玄武门大街(平等街至启明北路段)改造工程长约2300米，其中高架段约1780米，设计时速50千米每小时，为双向4车道，市民可从平等街或启明北路上下高架。

“玄武门大街是串联芳华路、王城大道快速路、承福门大街、新伊大街、启明西路等道路的东西向城市主干道。”洛阳市住建局相关负责人表示，玄武门大街改造工程分两段进行，其中，王城大道快速路至纱厂北路段已于2022年8月建成通车，平等街至启明北路段的主线通车，意味着玄武门大街已经实现全线贯通。

作为横贯洛阳市洛北板块的东西向主干道，玄武门大街的建设一直备受市民关注。自项目立项以来，时间紧、任务重、征迁情况复杂。洛阳市住建局等部门主动担当、积极作为，倒排计划、划定重点，科学合理统筹推动项目有序推进。参建各方克服征地拆迁难、沿线居民多、交通保通流量大等困难，抢时间、抓节点、争进度，全力推动项目建设提质增效。

如今，一条崭新大动脉宛如长龙横贯洛城东西。玄武门大街主线通车后，将进一步加强洛阳市涧西、西工、老城、瀍河四个区的联系，优化区域路网结构、缓解交通压力、提高沿线出行效率，让城市出行变得更顺畅、更快捷。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 吴洛钢 高江鹏)