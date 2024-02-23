洛阳入选区域再生水循环利用试点城市

3月31日，洛报融媒记者从洛阳市发改委获悉，国家发改委、生态环境部等四部门于近日联合印发通知，公布了全国第二批区域再生水循环利用试点城市名单，洛阳市名列其中。

3月31日，洛报融媒记者从洛阳市发改委获悉，国家发改委、生态环境部等四部门于近日联合印发通知，公布了全国第二批区域再生水循环利用试点城市名单，洛阳市名列其中。

区域再生水循环利用是在重点排污口下游、河流入湖(海)口、支流入干流处等关键节点，因地制宜建设人工湿地水质净化等工程设施，对处理达标后的排水开展进一步净化，在一定区域内统筹用于生产、生态、生活的污水资源化利用模式。

据悉，根据国家发改委、生态环境部等四部委联合发布的《区域再生水循环利用试点实施方案》，要求到2025年，在区域再生水循环利用的建设、运营、管理等方面形成一批效果好、能持续、可复制，具备全国推广价值的优秀案例。

净水设备

水是生存之本。长期以来，洛阳高度重视水安全保障和水生态环境保护工作，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，着力提升水资源节约集约利用能力，持续增强水利改革和管理水平，水污染防治、水环境提升、水资源保护工作扎实推进，水环境监管能力明显提升，全市水生态环境保护取得显著成果，为经济社会高质量发展提供了强有力支撑。

洛阳市发改委相关负责人介绍，试点城市将承担合理规划布局，合理安排相关建设改造项目；强化污水处理厂运行管理；因地制宜建设人工湿地水质净化工程；完善再生水调配体系；拓宽再生水利用渠道；加强监测监管，保障再生水利用安全等任务。着力构建污染治理、生态保护、循环利用有机结合的区域再生水循环利用体系，不断探索降碳、减污、扩绿、增长协同推进路径。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 文/图）