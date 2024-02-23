清明节将至，洛阳消防发布安全提醒

清明节日益临近，扫墓祭祖、踏青游玩等活动逐渐增多，火灾风险进一步加大。近日，洛阳市消防救援支队发布消防安全提醒，避免火灾事故发生。

清明节日益临近，扫墓祭祖、踏青游玩等活动逐渐增多，火灾风险进一步加大。近日，洛阳市消防救援支队发布消防安全提醒，避免火灾事故发生。

扫墓祭祖、缅怀先人是中华民族的传统习俗，洛阳市消防救援支队呼吁大家文明祭扫。祭扫前要清理周围枯草、树枝等易燃可燃物，最好把需要焚烧的香烛纸钱放在焚烧桶、金属容器内，遇到大风天气，请勿烧纸和燃放鞭炮；祭扫结束后，应确保火完全熄灭方可离开，防止灰烬复燃，避免因不当烧纸引发火情；祭扫时严禁乱扔烟头，家长应教育孩子不要玩火；倡导通过鲜花祭拜、网络追忆等安全、低碳的方式缅怀先人。

清明节也是外出游玩的好时节，洛阳市消防救援支队提醒公众，游玩的同时不应将安全抛之脑后，出门前要清理阳台、厨房和楼道，不堆放杂物，关闭电源、燃气阀门和门窗；驾车或乘坐公共交通工具出行时，严禁携带汽油、酒精、烟花爆竹等易燃易爆危险品，切勿酒后驾车；到旅游景区游玩，到商场、超市购物娱乐，到饭店、旅馆就餐住宿，应了解掌握各个场所的疏通通道、安全出口所在位置，一旦遇到突发情况可第一时间逃生，同时尽量不要到人多的地方，避免拥挤，以防发生踩踏事故；到野外游玩最好结伴而行，并携带相应的专业装备、急救药品和通信工具等，远离危险的峭壁、水域，不携带打火机、火柴等火源进入山林，野营时使用灯光照明，不要使用蜡烛、油灯或点燃树枝、枯草等照明。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩）