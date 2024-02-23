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洛阳2024年食品安全工作重点确定
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.31 17:12

　　洛报融媒记者从日前召开的洛阳市食品安全工作会议了解到，2023年，洛阳强化食品安全重点领域综合治理，全市学校食堂、养老机构“明厨亮灶”覆盖率达到100%，全年抽检食品合格率98.02%，食品安全满意度达到85%，均高于全省水平。全市食品安全制度机制体系不断完善，食品安全责任有效落实，食品安全形势稳定向好。

　　今年，洛阳将守牢底线，聚焦重点，坚决保障人民群众高品质生活——

　　推动食品安全“两个责任”落细见效。持续推进包保督导常态化全覆盖、主体责任制度化全覆盖，做到应包尽包、应督尽督、应改尽改，力争在年底前实现包保主体数据归集率、包保督导任务完成率、督导发现问题整改率100%。

　　强化重点领域攻坚。纵深推进食品安全放心工程建设，持续推进校园食品安全排查整治专项行动，突出学校、医院、养老机构等重点领域，小作坊、小摊点、小经营店等重点单位，紧盯牡丹文化节、五一、十一等重点时段，全方位排查整治风险隐患。

　　强化日常监管。坚持重点治理，对群众普遍关心的农药兽药残留超标、两超一非、掺假造假、虚假宣传、饮食卫生等突出问题开展专项治理；加大对农村集体聚餐和学校、养老机构、医疗机构、工地等集中用餐单位食品安全问题的整治力度，严防严控食品区域性、系统性安全风险。

　　据悉，洛阳将进一步完善网格化监管体系，加大食品安全协管员、社会监督员、志愿者队伍建设，建立健全“吹哨人”奖励制度，凝构建食品安全“政府主导、部门监管、行业自律、社会监督”四位一体共治格局。

　　按照要求，洛阳市食安委27家成员单位将坚持产业发展与食品安全协同发力，形成食品领域高水平安全和高质量发展的良性互动格局，推动食品安全监管工作取得新成效、实现新进步、开创新局面。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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