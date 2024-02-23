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展示科技硬实力！“洛阳造”氢能产品亮相国际展会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.31 17:12

　　3月31日，洛报融媒记者从位于洛阳市的氢沄(河南)新能源公司获悉，该公司多款氢能产品近日亮相2024中国国际氢能及燃料电池产业展览会，在国际舞台上实力“圈粉”。

　　据了解，本次展会以“厚植氢能新质生产力，培育绿色发展新动能”为主题，聚焦双碳战略下全球氢能燃料电池产业新技术、新产品、新模式的展示落地，共商产业协同发展，吸引了200余家全球氢能及燃料电池产业领军企业参展。

　　作为省、市重点支持项目，氢沄(河南)新能源致力于推动氢能源技术的研发和应用，不仅拥有完善的技术研发体系和先进的生产制造设备，还汇聚了一大批优秀的科研人才和技术骨干。

　　在本次展会上，氢沄(河南)新能源在三个领域推出三款新产品，在发动机领域，150千瓦燃料电池系统基础上推出全新升级180千瓦燃料电池系统；pem电解水制氢领域推出250标方高效率电解槽，以及固定式发电领域推出多模块互动与分模块响应的兆瓦级发电模块。

　　“这些展品代表着我们在氢能技术创新方面的最新成果，在设计理念、性能表现及市场潜力等方面均有出众表现。”氢沄(河南)新能源相关负责人说。

　　近年来，洛阳抢抓未来能源产业风口，持续推进氢能产业链条本地化、生产规模化、运营集约化。建成国内里程最长、管径最大的年输送量10万吨氢气输送管道，引育氢能电机装备产业园和氢能产业链项目，实现“制—储—输—用”全链推进……上下贯通、纵深推进的氢能产业发展新局面全面起势。

　　氢沄(河南)新能源负责人表示，通过此次参展，企业成功展示了技术实力和创新能力。未来，将继续加大在产品研发和创新方面的投入，不断革新产品技术与解决方案，也期待与更多业界同人携手合作，共同推动氢能产业的繁荣与发展，为国家能源结构变革、如期实现“双碳”目标提供更多“洛阳智慧”“洛阳助力”。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 李孟博 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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