洛阳市科学技术馆清明节假期正常开放

洛阳市科学技术馆微信公众号今日发布2024年清明节期间开馆公告，2024年4月4日(清明节)至4月7日正常开放。

洛阳市科学技术馆2024年清明节期间开馆公告

游客朋友：

根据国家法定节假日安排，结合我馆实际，为方便广大市民参观，现将2024年清明节期间开馆有关安排公告如下：

一、开馆时间安排：

2024年4月4日(清明节)至4月7日正常开放。

2024年4月8日(周一)开始恢复正常开闭馆时间。开馆时间为：周三至周日9:00-17:00(12：00-13：00是场馆清洁及设备维护时间，不可进馆)周一、周二闭馆(法定节假日除外)。由此给您带来的不便敬请谅解，洛阳市科学技术馆全体员工欢迎您的到来。咨询电话：0379-69978061 0379-69978331

二、温馨提示

1.参观游客须提前通过洛阳市科学技术馆官方微信公众号实名预约，先预约后参观。

2.请按照所预约时间段按时入馆，未在预约时段内入馆的游客，预约码将会失效，不可在其他时段入馆，需重新预约其他时段。

洛阳市科学技术馆

2024年3月31日

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