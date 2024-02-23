提醒！栾川竹海野生动物园限流停票

栾川竹海野生动物园微信公众号发布限流公告称，3月31日，栾川竹海野生动物园预约游客人数已达最大承载量，现采取限流管控措施，停止现场售票和网上预约。
栾川竹海野生动物园微信公众号发布限流公告称，3月31日，栾川竹海野生动物园预约游客人数已达最大承载量，现采取限流管控措施，停止现场售票和网上预约。
栾川竹海野生动物园微信公众号发布限流公告称，3月31日，栾川竹海野生动物园预约游客人数已达最大承载量，现采取限流管控措施，停止现场售票和网上预约。
限流停票公告
尊敬的游客朋友：
2024年3月31日，栾川竹海野生动物园预约游客人数已达最大承载量，为确保游览安全与游园体验，现采取限流管控措施，停止现场售票和网上预约，未预约的游客请前往周边景区游玩或择日入园，敬请游客朋友谅解！
无预约，不前往，感谢您对栾川竹海野生动物园的理解与支持！
栾川竹海野生动物园
2024年3月30日
⑥
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