洛阳市第四届中小学生作文大赛颁奖典礼圆满举行

3月30日，洛阳市第四届中小学生作文大赛颁奖典礼在洛阳日报报业集团圆满举行。

3月30日，洛阳市第四届中小学生作文大赛颁奖典礼在洛阳日报报业集团圆满举行。

本次颁奖典礼由洛阳市文联、洛阳市教育局、共青团洛阳市委、洛阳日报报业集团共同主办，向获奖优秀学生代表、优秀辅导老师代表、优秀组织单位代表以及2023年度洛阳市校园文学创作先进学校，颁发荣誉证书、荣誉匾牌，并予以隆重表彰。

共有210名学生荣获第四届作文大赛特等奖(其中小学组120名，初、高中组90名)；2200名学生获一等奖(其中小学组1300名，初、高中组900名)，另有若干学生荣获二等奖、三等奖和优秀奖。本届大赛还评出了340名洛阳市优秀辅导老师，150个洛阳市优秀组织单位(学校、个人)。洛阳市第一高级中学、洛阳市实验小学等16所学校荣获2023年度洛阳市校园文学创作先进学校光荣称号。

颁奖现场，本届大赛特等奖获得者、“河洛校园小作家”林映含同学现场朗诵了获奖作文《让我们出发吧》，表达对家乡洛阳的深厚感情。

洛阳市中小学生作文大赛已成功举办四届，吸引了众多学子参与。为更好地展示大赛成果，提升洛阳广大学子写作素养，洛阳市中小学生作文大赛编委会还会精心汇编出版《获奖优秀作文集》一书，以期把大赛的成果变为教育的种子，激励培养更多文学新苗。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 董格非 文/图）