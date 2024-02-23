@洛阳人 洛阳两条路段将实施严管

今日洛阳交警微信公众号发布通告称，洛阳交警五大队联合瀍河区城管局决定自2024年4月5日起，将瀍河区部分路段设定为违停严管路段。

今日洛阳交警微信公众号发布通告称，洛阳交警五大队联合瀍河区城管局决定自2024年4月5日起，将瀍河区部分路段设定为违停严管路段。 今日洛阳交警微信公众号发布通告称，洛阳交警五大队联合瀍河区城管局决定自2024年4月5日起，将瀍河区部分路段设定为违停严管路段。 新增违法停车严管路段的通告 为规范查处机动车违法停车行为，减少道路交通拥堵，进一步提高道路通行效率，提升城市道路交通管理水平，根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》和《河南省道路交通安全条例》等法律法规，洛阳交警五大队联合瀍河区城管局决定自2024年4月5日起，将瀍河区部分路段设定为违停严管路段，现将有关事项公示如下： 一、新增违停严管路段 二、新增严管路段公示时间 公示时间为：2024年3月31日至2024年4月4日 三、严管措施 严管路段禁止违法停车，公安交管部门将联合城管部门在严管路段严查机动车违法停车行为。同时，公安交管部门将使用监控设备对违反禁停标志的车辆进行自动抓拍，并通过设置诱导屏以及短信预警的方式提醒违停车辆及时驶离。对违反禁停标志的机动车，公安交管部门将依照有关法律法规的规定，依法予以处罚。 四、标识牌实景照片 特此通告 洛阳市公安局交警支队五大队 2024年3月30日 ⑥