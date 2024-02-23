洛阳开展“国际零废物日”主题活动

从餐厨垃圾中可提取航空航天用清洁燃料、建筑垃圾经破碎制成仿石砖……3月30日是第二个“国际零废物日”。当日上午，洛阳在市民之家东广场开展相关主题活动，吸引众多市民驻足观看。

从餐厨垃圾中可提取航空航天用清洁燃料、建筑垃圾经破碎制成仿石砖……3月30日是第二个“国际零废物日”。当日上午，洛阳在市民之家东广场开展相关主题活动，吸引众多市民驻足观看。

活动现场，集中展示了近年来洛阳“无废城市”建设推进情况及取得的成效，并为洛阳市审计局、洛阳市实验初级中学等8家“无废细胞”创建单位代表进行授牌。去年，洛阳共完成无废乡村、无废机关、无废学校等59家“无废细胞”创建，初步形成“无废城市”洛阳新模式。

在成效展示区，洛阳旺能再生能源有限公司展示的餐厨垃圾回收利用成果吸引不少人观看。工作人员介绍，他们与部分机关单位、学校、沿街商铺等合作，回收餐厨垃圾。先将里面的骨头、筷子等生活垃圾筛选出来，送到焚烧厂发电使用，再对剩下的浆料进行分离，分离获得的油可制成生物质柴油，当成航空航天用清洁燃料，剩余的浆料可继续提取、沉淀，制成有机肥料、沼气等。

“厚载门街、景华路、南山公园等部分路段铺设的透水砖、广场砖、仿石材料，就是我们公司生产的。”洛阳环锋资源有限公司工作人员说，他们将建筑垃圾回收后进行分类，其中的废金属可重新回炉加工，制成各种规格的钢材，废木料可制成人造板材，而碎砖、混凝土块经破碎等工序，可制作成仿石砖、再生骨料等再生产品，绿色环保、结实耐用。

此外，在环保工艺品展示区，河南科技大学、洛阳师范学院、洛阳理工学院等高校学生，使用口罩、筷子等生活垃圾制作的一件件环保工艺品，或精致漂亮，或简单实用，同样引人注目。

洛阳市生态环境局相关负责人表示，“无废城市”建设离不开市民的支持，无论是减少塑料使用、就餐光盘行动、拒绝一次性餐具，还是生活垃圾分类、交通低碳出行等，每一次生活习惯的改善，都能贡献一份力量。希望广大市民继续成为“无废城市”的领头人、践行者，自觉践行绿色生活理念，共同将我市打造成为“无废城市”。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 翟倩然 赵亚虹 文/图）