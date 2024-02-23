洛阳文旅产业招商推介会暨酒店民宿重点项目合作交流会在京举行

29日，洛阳文旅产业招商推介会暨酒店民宿重点项目合作交流会在北京举行，来自北京酒店民宿品牌企业代表等40余人齐聚一堂，共商合作、共谋发展。

29日，洛阳文旅产业招商推介会暨酒店民宿重点项目合作交流会在北京举行，来自北京酒店民宿品牌企业代表等40余人齐聚一堂，共商合作、共谋发展。

此次推介会由洛阳市人民政府驻北京联络处、洛阳市商务局联合主办，以“新机遇·新文旅·新洛阳”为主题。会议邀请了国贸物业酒店管理有限公司、北京首旅建国管理有限公司、北京国际饭店、中国旅游创新发展研究院、北京香格里拉饭店、北京雅诗阁物业管理有限公司、斯威登集团、华住集团、哔哩哔哩公司、中国旅游协会民宿客栈与精品酒店分会、北京旅游行业协会民宿分会、前沿青年主题民宿等企业代表，就洛阳酒店民宿高质量发展建言献策。

推介会围绕洛阳城市定位、政策优势、公共服务、人文历史等进行多维度市情介绍，并就即将开始的第41届中国洛阳牡丹文化节及文旅产业招商暨洛阳住宿业招商项目对接会进行推介。洛阳市文旅局、老城区、瀍河区、伊滨区、栾川县分别推介了文旅产业招商情况及正在谋划的16个重点酒店民宿招商项目。在交流环节，斯维登集团、北京桐玺酒店管理有限公司、华住集团、北京浩宇鹏飞酒店管理有限公司分别做经验分享。

此外，此次推介会创新采用场内展示+场外推介+云端直播相结合的模式。场内外展出的洛阳文创产品，吸引了与会代表的关注；会议还采用“移动端传播”方式，通过线上直播，同期浏览量超10万人次。

近年来，洛阳文旅频频出圈，带动酒店民宿产业发展。今年以来，洛阳先后印发《洛阳市酒店民宿业规范提升工作方案》《依法打击住宿业非法经营活动工作方案》《星级酒店服务提升工作方案》，提升民宿经营主体管理水平和服务能力，打造“洛阳宿”品牌；成立洛阳市城市民宿行业协会，推动洛阳民宿产业的规范化、标准化发展；谋划一系列酒店民宿招商推介活动，力争培育一批有文化内涵、突出当地风俗风情、体验感强的精品民宿。

此次推介会搭建了洛阳—京津冀地区酒店民宿产业投融资领域合作交流平台，下一步将以此为契机，加快推动民宿集群化、规模化、品质化发展，探索走出一条符合洛阳特色的“民宿+”融合发展之路，做大做强“洛阳宿”品牌的竞争力和影响力，进一步激发文旅消费新活力。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 乔安新）