打卡洛邑古城 周边停车游玩不用愁

近日，记者从老城区获悉，牡丹文化节临近，该区梳理了洛邑古城周边停车场建设情况，并制作停车指南，为游客自驾出行提供指引。

近日，记者从老城区获悉，牡丹文化节临近，该区梳理了洛邑古城周边停车场建设情况，并制作停车指南，为游客自驾出行提供指引。 近日，记者从老城区获悉，牡丹文化节临近，该区梳理了洛邑古城周边停车场建设情况，并制作停车指南，为游客自驾出行提供指引。 南大街停车场 位置：南门口街与九都东路交叉口向北约150米 泊位数量：320个 校场里停车场 位置：九都东路与校场街交叉口东南角 泊位数量：68个 洛邑古城3号停车场 位置：九都东路与花园东街交叉口向东约50米 泊位数量：190个 洛邑古城P1停车场 位置：小石桥前街与新街交叉口向西约50米 泊位数量：352个 洛邑古城2号停车场 位置：九都东路与新街交叉口向西约100米路南 泊位数量：140个 洛邑古城6号停车场 位置：新街与滨河北路交叉口向北约150米新街桥下 泊位数量：230个 朱樱塔停车场 位置：滨河北路与新街交叉口向东约100米路南 泊位数量：140个 洛邑古城5号停车场 位置：滨河北路与新街交叉口向东约100米路北 泊位数量：420个 洛城中街停车场 位置：九都东路与夹马营路交叉口向东约100米 泊位数量：870个 视觉设计洛报集团版式工作室焦雅琦 （洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 石智卫）