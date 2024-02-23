今年艺术类志愿填报有三大变化

昨日，记者从市教育考试中心获悉，今年，我省艺术类志愿填报调整较大，批次划分、志愿设置等均有变化。市教育考试中心相关负责人提醒考生，要认真研读学校的招生章程，了解录取规则。

昨日，记者从市教育考试中心获悉，今年，我省艺术类志愿填报调整较大，批次划分、志愿设置等均有变化。市教育考试中心相关负责人提醒考生，要认真研读学校的招生章程，了解录取规则。

变化一 艺术本科A段、B段合并

今年，我省高招艺术类专业批次分为：艺术本科提前批、艺术本科批和艺术专科批。其中，艺术本科提前批为使用校考成绩的院校、专业和戏曲类省际联考专业。也就是说，考生必须要有校考合格证才能报考艺术本科提前批。艺术本科批为使用省统考成绩的本科院校及专业；艺术专科批为使用省统考成绩的艺术类专科院校及专业。

“与去年相比，今年将艺术本科A段、B段合并成艺术本科批，这是本次改革的一大变化。”市教育考试中心二级主任科员高冰南说。这就意味着，考生在进行志愿填报时，不要过度依赖往年录取分数线。

变化二 艺术本科批、专科批均设置35个志愿

去年，我省艺术本科提前批实行顺序志愿，设2个志愿，1个“学校+专业(或专业类)”为1个志愿；其余批次均实行平行志愿，每个批次设12个志愿。今年，艺术本科提前批设置1个院校志愿和4个专业志愿，不再设专业组。艺术本科批和专科批依旧实行平行志愿，但各设置35个志愿。

“有关批次的志愿数量增加，不仅满足了考生填报志愿的多样性选择，也降低了考生滑档的概率。”高冰南说，建议考生完整填写相应批次设置的所有平行志愿，以增加自己被投档和录取的机会。

变化三 艺术本科批有5种投档排序成绩计算办法

去年，艺术本科A段、B段的投档办法，是依据各校的录取规则、考生所报志愿，分别计算出其投档排序成绩。不过，今年合并成艺术本科批后，共设置了5种投档排序成绩计算办法，分别为按文化成绩排序、按文化成绩80%加专业成绩20%的综合成绩排序、按文化成绩70%加专业成绩30%的综合成绩排序、按文化成绩60%加专业成绩40%的综合成绩排序、按文化成绩50%加专业成绩50%的综合成绩排序。如果院校没有选择投档排序成绩计算办法，则默认按照上述最后一种办法进行投档。艺术专科批则设定统一投档规则，投档排序成绩计算办法为“文化课成绩×50%+专业省统考成绩/300×750×50%”。

该变化说明，在今后的艺考中，对文化课成绩要求越来越高。高冰南建议，考生和家长在填报志愿前，一定要认真研读学校招生章程中艺术类对应专业的录取规则，结合文化课和专业课成绩的情况，选择适合自己的学校。（洛报融媒·洛阳网记者 吕温）