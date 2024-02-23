抖空竹在洛阳广受老年人欢迎 这项国家级非遗需要中青年跟着“抖”

提、拉、抖、盘、抛、接……近日，在洛阳市全民健身中心篮球场，百余名老年人欢聚在一起，各式空竹上下翻飞，他们动作娴熟，人与空竹浑然一体。

练习抖空竹可以强身健体

提、拉、抖、盘、抛、接……近日，在洛阳市全民健身中心篮球场，百余名老年人欢聚在一起，各式空竹上下翻飞，他们动作娴熟，人与空竹浑然一体。

抖空竹是国家级非物质文化遗产项目，既能强身健体，又具有趣味性、竞技性和观赏性，在我市拥有众多爱好者，尤其受老年人的喜爱。如何更好地传承和发展抖空竹运动，如何“抖”出新活力？记者对此进行了采访。

“抖空竹让我感觉越活越年轻”

“抖空竹对身体很有好处，我年轻的时候手和肩膀受过伤，练习抖空竹的十三四年里，手和肩膀都不疼了。”80岁的邢德成老人笑着说。他参加了近日举行的洛阳市老年人空竹比赛的个人项目。

邢德成老人上场比赛时，轻松地将空竹抖了起来。小小的空竹或攀绳上爬，或跃过肩头，或绕身旋转。此时，他根本不像八旬老人，更像一个动作敏捷的少年。

在当天的团体赛中，“会舞龙的空竹”令人眼前一亮。随着音乐节拍，系着飘带的空竹上下翻飞，一条条“飞龙”在空中驰骋。“我们平时聚在一起练习、切磋、交流，可以放松心情，抖空竹让我感觉越活越年轻。”61岁的屈满杰说，练习抖空竹，让他变得更加乐观、自信。

市空竹运动协会名誉会长张耿介绍，抖空竹是一项全身运动，能提高人的反应能力、灵敏度及动作协调能力，深受老年人的欢迎。我市常年习练空竹者有数千人，多是老年人和孩子，其中老年人占七八成。目前，加入市空竹运动协会的会员有900多名，主要在13个空竹活动站开展活动。

张耿说，我市的抖空竹文化底蕴深厚，抖空竹运动水平在全国排名靠前，在全省稳居前列，参赛人员在国家级赛事上屡获金奖。北京、天津、深圳、焦作、平顶山等地的抖空竹爱好者曾到我市学习，我市的抖空竹高手也经常被邀请到各地交流、表演。

传承发展面临诸多挑战

抖空竹，在我国已有上千年历史。相传三国时期，曹植曾作《空竹赋》；《水浒传》里，宋江作诗“一声低来一声高，嘹亮声音透碧霄”，描述了人们抖空竹的情景；明清时期，抖空竹作为一项老少皆宜的游戏，无论在民间还是在宫廷，都很受欢迎。2006年5月20日，抖空竹被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

近年，随着人们对传统文化的认同感和兴趣提升，越来越多的人开始了解抖空竹，但抖空竹技艺的传承和发展还面临着缺乏系统文字记载、缺少专业场地等难题。

“看似简单的一棍一线一空竹，其实包含了许多繁杂的技巧。”张耿说，抖空竹时绳索上下翻花，配上抖、捞、盘等组合动作，可衍生出几千种动作组合。抖空竹的基本动作简单易学，练习两三个月便可上手，难的是熟练掌握这些动作的组合。由于抖空竹的理论研究不足、缺乏系统的文字记载，传承多靠口传心授，这种方式难以形成规模化、标准化的教学体系，给传承和发展带来了一定的挑战。

另外，人们练习抖空竹多在公园、广场等地，人流量较大，且与其他健身项目混在一起。一名抖空竹爱好者告诉记者，她经常在清晨或午后公园人少的时候练习抖空竹，看到有人靠近就会下意识收紧动作，生怕误伤别人。

张耿无奈地说，抖空竹是一项有器械运动，具有一定危险性，场地设施如果不完善容易发生危险。

在市空竹运动协会会长李莉看来，人才断层也是抖空竹传承亟待解决的难题。传统文化的生命力在于传承，而传承的主体是“人”。近年，市空竹运动协会坚持到社区、校园等地宣传抖空竹，将抖空竹技艺送到群众身边，可即便如此，我市抖空竹练习者依然以老年人和少年为主，中青年人才较为匮乏。

乘着文旅东风，“抖”出新活力

最近两年，洛阳文旅火爆“出圈”，相关话题频频上热搜，“文化”正是原动力。如何打好“空竹文化”这张牌，更好地传承、发展抖空竹，“抖”出新活力？

市体育局相关负责人表示，我市具有深厚的抖空竹文化底蕴和群众基础，且形成了以政府为主导、协会为主线、站点为支撑、学校为补充的传承体系。我市应利用好自身优势，趁着文旅东风，积极推动抖空竹进景区、进遗址公园、进文博场所，开展抖空竹表演、比赛、研学等活动，吸引更多游客的关注、参与。

展示的舞台越大，传播效果越好。李莉说，去年他们参与省十四运会开、闭幕式就是很好的例子，在大型舞台上表演了“花样空竹”之后，一大批群众开始关注抖空竹这一传统体育活动。我市应借助每年举办、承办的大型节会，集中展示抖空竹。此外，她建议举办全国知名的大型的抖空竹艺术节，邀请国内外的抖空竹高手来洛交流，推进抖空竹活动与文化、旅游融合发展。

除了线下活动，还要增强线上活动的影响力。2020年，张耿开通了线上抖空竹课堂，直播讲解抖空竹技术，讲解动作要点，受到广大抖空竹爱好者的好评。“独木不成林。”他建议更多专业人士在网上分享抖空竹文化及习练方法，带动更多中青年参与抖空竹技艺的传承与发展。

当今社会，年轻人普遍工作压力大、作息不规律、缺乏锻炼意识。参与简单易学的抖空竹活动，不仅可以锻炼身体，提高身体素质，而且可以缓解压力。

“我们应该像对待武术一样，将抖空竹文化发扬光大。”张耿说，一方面，继续挖掘、宣传抖空竹文化内涵，开展常态化、全民参与的抖空竹活动；另一方面，积极打造洛阳本土集生产、销售、健身、娱乐等于一体的“空竹产业”，与文旅产业有机融合，“融”出新生机，“抖”出新活力。（洛报融媒·洛阳网记者 朱艳艳 文/图）