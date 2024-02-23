@洛阳人 洛阳新奥燃气发布重要通知

记者近日获悉，洛阳新奥燃气发布重要通知，提醒长期未入户安检的燃气用户尽快预约安检。

记者近日获悉，洛阳新奥燃气发布重要通知，提醒长期未入户安检的燃气用户尽快预约安检。

洛阳新奥燃气有关负责人表示，为保障广大用户用气安全，依据国家有关规定，该公司定期开展燃气安全检查，这是一项对燃气管道、计量器具、燃气燃烧器具等进行安全检查和隐患问题告知的免费安全检查服务。

一般来说，两年未入户安检的用户属于长期未入户安检用户，这类用户家中燃气设施情况不明，存在较大安全隐患。入户安全检查能及时发现用户家中燃气设施存在的隐患，最大限度地降低用气风险，防患于未然。

●预约步骤

1.用户可通过“洛阳新奥燃气”微信公众号，留意每月初发布的入户安检计划，并按计划时间在家等待。

2.如遇家中无人，可查看张贴的到访不遇单，通过联系单上的联系方式或微信公众号在线客服、拨打服务热线95158预约。

3.用户也可在“洛阳新奥燃气”公众号菜单栏内选择“自助下单”“预约维修”，进入“安全检查”界面，填写详细地址、联系方式及上门时间进行预约。

●安全检查流程

1.安检员将按照预约时间上门，并穿着带有新奥标识的黄色(男)或蓝色(女)工装，出示工作证以供识别。

2.安检员将使用专业仪器逐一检查灶具、热水器、管道等燃气设施，查看是否存在漏气、老化或其他安全隐患。

3.在检查过程中，安检员还会向用户讲解燃气安全知识，增强用户的安全用气意识。

4.安检结束后，用户需对居民用户安全检查服务告知单上的内容签字确认，安检员会发放燃气安全宣传材料，并提示日常安全用气常识。

5.若在安检过程中发现安全隐患，安检员会告知用户，并要求其配合整改，以确保安全使用燃气。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 童志江）

该负责人提醒：燃气安检工作关乎每个家庭的安全，请广大用户积极配合，关注预约信息，并按照安全检查流程配合工作人员完成检查。同时，请大家日常注意燃气使用安全，确保生命和财产安全。