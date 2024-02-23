省市级文明诚信市场和商户开始评选

记者昨日从市市场监管局了解到，2023年度省市级文明诚信市场和文明诚信商户推荐评选已开始。

记者昨日从市市场监管局了解到，2023年度省市级文明诚信市场和文明诚信商户推荐评选已开始。

推荐条件为：在洛阳市境内注册经营(申报市级文明诚信市场、商户需经营满2年及以上，申报省级文明诚信市场、商户需经营满3年及以上)，证照齐全、守法经营，在当地文明诚信经营创建活动中表现突出，在社会上有良好口碑、群众满意度高的各类市场、商户。

3月底前，凡具备推荐资格的市场、商户按照创建标准开展自评，按隶属关系自愿、如实申报，向所在县区市场监管局递交申报表及营业执照复印件。其中，2022年度、2023年上半年被评为市级文明诚信市场、商户的不再推荐；2021年度、2022年度被评选为省级文明诚信市场、商户的不再推荐。

4月30日前，我市将对拟表彰市级文明诚信市场、商户名单予以公示，并择优推荐申创省级文明诚信市场、商户。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔）