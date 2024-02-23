发挥人大立法监督职能 擦亮洛阳牡丹“金名片”

日前，市人大常委会听取审议并通过了市政府关于《洛阳市牡丹保护与发展工作情况的报告》审议意见整改落实情况报告，为擦亮洛阳牡丹“金名片”持续注入人大力量。

日前，市人大常委会听取审议并通过了市政府关于《洛阳市牡丹保护与发展工作情况的报告》审议意见整改落实情况报告，为擦亮洛阳牡丹“金名片”持续注入人大力量。

从一朵只能看的花，到一杯可以喝的茶，再到一种能美容养颜的化妆品，“一朵花”正在撬动一个大产业。而这朵花的背后离不开人大的立法、监督支撑，以及有关单位的合力呵护。

自去年以来，市人大常委会多次组织实地调研并召开专题会议，研究洛阳牡丹保护与发展工作，发现政策扶持力度不够、产业创新能力不强、全民“爱花、护花、种花、养花”参与意识需进一步加强等问题，并第一时间将意见建议转交有关单位处理。

“花经济”如何能花开不谢？“花产业”如何塑品牌、提效益？我市牡丹保护与产业整体情况如何？牡丹文化怎样更好传承创新？……市人大常委会多次组织省、市人大代表深入牡丹园艺基地、牡丹产业龙头企业等实地调研。每到一处，代表们都围绕牡丹保护与发展的切入点、着力点和落脚点进行“把脉问诊”，并形成详细的意见建议。

聚焦社会关注、人民群众关心的重点问题，各级政府职能部门把代表们的“良言”变成发展的“良策”,将审议意见转化为推动工作的务实举措，纷纷打破思维束缚、部门界限、层级限制，形成了合力共推的良好工作格局。

此外，市人大常委会制定并施行《洛阳市洛阳牡丹保护与发展条例》，推动制订《洛阳市牡丹种植产业发展实施方案》《洛阳市中心城区“北国花城”建设三年行动方案》等，从明确管理机制、突出产业发展和彰显文化特色等方面入手，以法治力量助力总产值13亿元的牡丹产业做大做强。

自去年以来，我市牡丹产业发展有何成效？据介绍，我市已在上海、广州、佛山、东莞、昆明等地建设洛阳牡丹催花基地7个；与北京、重庆、山西合作建设牡丹园3个。2023年，我市年产盆花突破90万盆，鲜切花销量达1650万枝，市场份额稳中有升。全市共有牡丹深加工企业40多家，深加工产品涵盖牡丹籽油、牡丹茶、牡丹化妆品和其他功能性食品等4大类300余种。在第五届“中国森林食品交易博览会”上，我市参展的牡丹籽油、牡丹花饼、牡丹酒和牡丹系列日化等，共有4个产品获金奖、1个产品获优质奖。

“要充分发挥人大立法监督职能，建立及时发现问题、整改问题的常态长效机制，相关部门要定期向市人大常委会汇报牡丹保护与发展条例施行情况，确保法规与时俱进、切实管用、行之有效。”市人大常委会相关负责人表示，将结合《洛阳市洛阳牡丹保护与发展条例》，进一步深挖牡丹文化，用情讲好牡丹故事。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 李现森 张峰）