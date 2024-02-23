市委宣传部开展“三项重点工作”观摩活动

昨日，市委常委、宣传部部长徐超文带领市委宣传部机关工作人员前往伊滨区，开展“三项重点工作”观摩活动。

昨日，市委常委、宣传部部长徐超文带领市委宣传部机关工作人员前往伊滨区，开展“三项重点工作”观摩活动。

徐超文一行先后到中央公园悦动广场、新源嘉苑社区邻里中心、中州时代新能源生产基地、龙门实验室等地，观摩近两年我市新开工、在建和竣工投产的标志性、引领性和支撑性重大工程项目，实地感受洛阳城市提质、产业发展、科技创新等工作成效。

社区体育公园如何布局建设、邻里中心如何常态长效运营？机关同志带着群众关心关切的重点问题，深入了解其功能布局、业态植入等情况。在实地参观中州时代新能源生产基地建设进度、了解未来产能后，大家对我市大力发展“四新一装备”产业的筹谋布局，以及现代化产业体系建设充满信心。在龙门实验室，大家察看相关科研成果及应用场景，了解我市创新平台建设情况。

观摩结束后，市委宣传部机关各支部分别召开座谈会，分享观摩心得体会。大家纷纷表示，此次观摩活动内容丰富、主题鲜明、收获颇丰。下一步，将继续坚持围绕中心、服务大局，找准宣传工作的切入点、结合点，牢固树立创新意识和有解思维，不断提升自身服务产业发展、城市提质、乡村振兴等重点工作的能力水平，主动担当、积极作为，为洛阳高质量发展营造良好舆论氛围。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王战友）