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发挥新联会桥梁纽带作用 为推动高质量发展凝聚人心汇聚力量
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.30 08:32

　　昨日，市委常委、统战部部长韩治群到洛阳国家大学科技园调研新的社会阶层人士统战工作。

　　韩治群走进园区科技成果展厅，听取园区发展规划、运营模式、孵化成果及新的社会阶层人士统战工作开展情况介绍，并走访历正科技、视微影像、洛阳尖端技术研究院等企业和研发机构，详细了解其在科技创新、成果转化、生产经营等方面情况。

　　韩治群强调，新的社会阶层人士是助推经济社会高质量发展的重要力量。新联会(新的社会阶层人士联谊会)要充分发挥桥梁纽带作用，凝聚思想共识、强化组织引领，积极开展各类学习交流活动，及时反映新的社会阶层人士意见建议诉求，持续提升新联会向心力凝聚力服务力，吸引更多优秀人士加入，推动新的社会阶层人士统战工作再上新台阶。企业要坚持创新驱动发展，瞄准重点领域加大研发投入、加强技术攻关，牢牢掌握关键核心技术，加快科技成果转化应用，不断完善产业布局，切实增强市场竞争力，为全市经济高质量发展注入强劲动力。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 贾萌）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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