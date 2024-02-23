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省委巡视上下联动专项巡察动员部署会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.30 08:31

　　昨日，省委巡视上下联动专项巡察动员部署会议召开。市委常委、市纪委书记、市委巡察工作领导小组组长祁建峰出席会议并讲话，市委常委、组织部部长、市委巡察工作领导小组副组长王森主持会议并宣布授权任职和任务分工。

　　按照省委第一巡视组要求和洛阳市委工作安排，自3月29日起，开展省委巡视上下联动专项巡察，主要围绕生态环境保护污染治理，对洛阳市生态环境局等13家单位开展专项巡察；围绕十二届市委第三轮巡察国企反馈问题整改情况，对市国资委、洛阳国晟集团等6家单位(企业)开展“回头看”。现场巡察时间20天左右。

　　会议指出，要深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述，全面落实党中央和省委、市委关于开展巡视巡察上下联动的有关要求，确保巡察工作始终保持正确政治方向。要坚定不移服务中心大局，充分发挥政治监督作用，深入查找、推动解决制约国有企业健康发展、影响环境保护的深层次问题，全力护航现代化洛阳建设行稳致远。要始终坚持人民至上，积极推动解决群众急难愁盼问题、化解各类痛点难点堵点问题，切实彰显巡察政治效果和社会效果。

　　会议强调，要认真贯彻执行新修订的《中国共产党巡视工作条例》，严肃查处贯彻落实不坚决、政策落实棚架、问题整改不彻底等问题，确保党中央决策部署和省委市委中心工作执行不偏向、贯彻不变通、落实不走样。要强化协同配合，构建巡视巡察上下联动格局。要深化边巡边改、立行立改，着力查找和纠治被巡察党组织存在的政治偏差，让利剑高悬、震慑常在。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋 郝青霄）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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