双休日洛阳天气晴好 但雨已在路上

这个双休日我市天气晴好，你可以外出赏牡丹、拍美照。从下周一开始，晴好天气将转为阴雨。市气象台根据最新的气象资料分析，短期内我市以晴好天气为主，气温较高；4月2日前后受西南气流和冷空气的共同影响，有一次降水天气过程。

昨日，您穿短袖了吗？省气象台统计，昨日8时至17时，我省最高气温前三名的县(市、区)为：南阳市淅川县31.6℃，伊川县31.5℃，南阳市西峡县31.1℃。

省气象台提醒，今日早晨到上午，我省东北部、中东部、西南部部分县市有雾，局地强浓雾，您外出驾车要注意安全。白天干燥多风，要注意防风防火。

这个双休日我市天气晴好，你可以外出赏牡丹、拍美照。从下周一开始，晴好天气将转为阴雨。市气象台根据最新的气象资料分析，短期内我市以晴好天气为主，气温较高；4月2日前后受西南气流和冷空气的共同影响，有一次降水天气过程。

最近几天天气预报

今日：晴天间多云，偏南风2级～3级转东北风3级～4级，气温13℃～24℃。

明日：晴天到多云，东南风2级～3级，气温11℃～26℃。

4月1日(周一)：多云转阴天有小雨，部分地区有中雨，东北风3级～4级，气温13℃～23℃。

4月2日(周二)：阴天有中雨，局地大雨，气温12℃～16℃。

4月3日(周三)：小雨转多云，气温10℃～17℃。

4月4日(周四)：多云，气温7℃～16℃。

4月5日(周五)：多云间阴天，气温8℃～20℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）