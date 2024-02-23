昨日，市人大常委会召开争先创优暨“监督质效提升年”工作会议，总结过去一年争先创优和监督工作成效，安排部署下步相关工作。市人大常委会主任李保国主持会议并讲话。

昨日，市人大常委会召开争先创优暨“监督质效提升年”工作会议，总结过去一年争先创优和监督工作成效，安排部署下步相关工作。市人大常委会主任李保国主持会议并讲话。

李保国强调，全市各级人大、人大工作者、人大代表要向先进典型看齐，锐意进取、创新求效、加压奋进、砥砺前行，协力推动我市人大工作再上新台阶。要继续深入开展争先创优活动。秉持全心全意为人民服务的公心、精益求精的责任心，勤学勤思勤干，解放思想、更新观念、拓宽视野，深度谋划工作，增强工作韧劲，提升文字和沟通能力，依法履职尽责、主动担当作为、积极干事创业，以个人出彩助力人大工作出彩，以人大工作出彩助力洛阳全局工作精彩。要高质量完成年度监督工作任务。坚持党委满意、人民群众满意、人大代表满意、监督对象满意“四个满意”总目标，聚焦“探索人大监督工作规律，提高监督质效”核心目标，明确“发现问题、解决问题、推动工作”具体目标，压实责任、找准重点、吃透问题、整改到位，以清单制推进监督质效提升，深入探索人大监督规律，完善上下联动“一盘棋”监督工作格局，发挥好新闻宣传“扩音器”“助推器”作用，形成良好氛围，推动人大监督具体化、精准化、科学化、及时化、常态化、长效化。要高质量抓好监督质效提升年活动。加强统筹增合力，强化督导促提升，统筹做好宣传谋划，坚决防止形式主义、官僚主义，确保各项监督任务按照时间节点圆满完成，以扎实监督成效为现代化洛阳建设作出新的更大贡献。

会议表彰了全市人大系统2023年度工作先进单位和先进个人，传达了市人大常委会机关量化考核办法等，部分同志作典型发言。

市人大常委会副主任徐新、安颖芳、雷雪芹、杨劭春、宗国明、赵莉、夏磊参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮）