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签约！洛阳网、洛阳师范学院新闻与传播学院合作共建融媒实践就业基地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.29 18:30

　　校媒合作育桃李，笔墨华章绘未来。今日下午，洛阳网、洛阳师范学院新闻与传播学院合作共建融媒实践就业基地签约仪式举行。洛阳师范学院纪委书记、监察专员练忠杰，洛阳日报报业集团党委书记、社长、董事长张留东等参加活动。

　　签约仪式上，洛阳日报报业集团党委副书记、总编辑李勇致辞并介绍洛阳网情况。近年来，洛阳日报报业集团持续深化媒体融合发展，现已形成“报、网、端、微、屏”全媒体布局。洛阳网是国家重点新闻网，由洛阳日报报业集团主管主办，现已形成具有强大传播力、影响力的新媒体矩阵，目前用户超过1600万，其中百万级平台账号五个。洛阳网、洛阳师范学院新闻与传播学院达成合作，将有效促进教育资源与媒体资源的深度融合，为学院师生提供更为广阔的实践平台，同时为洛阳网注入更多创新活力。

　　洛阳师范学院纪委书记、监察专员练忠杰对洛阳师范学院的基本情况进行了介绍。洛阳师范学院至今已有108年的办学历史，以师范专业为底色，以文科专业为优势，以应用学专业为特色。近年来，洛阳师范学院聚焦国家、省、市重大发展战略，持续加强内涵建设和特色发展，不断提高服务地方经济社会发展的贡献度，先后获得诸多荣誉。新闻与传播学院是中宣部和教育部联合发起的“卓越新闻传播人才教育培养计划”河南省首批入选单位，设置有新闻学、广播电视编导、播音主持艺术等专业。近年来，学院大力推动专业建设与改革，着力培养适应新时代发展要求的卓越新闻传播人才。

　　掌声中，洛阳师范学院新闻与传播学院院长李正学与洛阳网总经理、执行总编辑刘宏波签订合作共建融媒实践就业基地协议。洛阳师范学院新闻与传播学院党委书记钱越为洛阳网授牌。

　　未来，洛阳网、洛阳师范学院新闻与传播学院将充分发挥主流媒体阵营优势与传媒类院校科研优势，促进融媒发展的理论创新与新闻实践相结合，深化探索“媒体+高校”高质量发展合作新模式。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸/文 何寒冰/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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