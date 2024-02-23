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关于拟推荐参评河南省网络综合治理先进集体和先进个人的公示
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.03.29 17:55

关于拟推荐参评河南省网络综合治理
先进集体和先进个人的公示

　　按照《中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室河南省人力资源和社会保障厅关于评选表彰河南省网络综合治理先进集体和先进个人的通知》要求和评选表彰程序，现将拟推荐的3个先进集体和8名先进个人进行公示。

　　一、先进集体

　　中共洛阳市委网络安全和信息化委员会办公室

　　洛阳市委政法委维护稳定科

　　洛阳市公安局网络安全支队

　　二、先进个人【按姓氏笔画排序】

　　王锐 洛阳市互联网应急保障中心党支部委员、副主任

　　刘鹏 洛阳市委宣传部网络应急协调科科长

　　杨靖 洛阳市委宣传部网络综合治理科科长

　　张继峰 洛阳市委政法委宣传科科长

　　高静 洛阳市洛龙区互联网应急保障中心主任

　　韩高峰 中共宜阳县委宣传部副部长

　　谢金刚 洛阳市公安局网络安全支队等保管理大队大队长

　　魏胜南 洛阳市委宣传部网络执法与监督科副科长

　　中共洛阳市委网络安全和

　　信息化委员会办公室

2024年3月29日
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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