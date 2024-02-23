快来体验穿越之旅！从政坊游园将举办“梦幻西游季”活动

孙悟空、牛魔王、七仙女、火德星君……29日，多个《西游记》神话人物形象齐聚洛阳从政坊游园，如同穿越一场西游盛会。

孙悟空、牛魔王、七仙女、火德星君……29日，多个《西游记》神话人物形象齐聚洛阳从政坊游园，如同穿越一场西游盛会。

洛报融媒记者从从政坊游园获悉，喜迎第41届中国洛阳牡丹文化节，4月4日至5月5日，该园将举办“梦幻西游季”主题活动。

通过雾森系统打造云雾缭绕的仙境效果，在多个打卡点融入《西游记》经典元素，从政坊游园将以“童剧演绎”“西游盛会”“特色市集”“艺术美作”等打造全新亲子互动游玩空间，为市民及游客带来不一样的游园体验。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 胡雪薇 文/图）