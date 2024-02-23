向事前预防转型！洛阳安全治理将强化科技支撑和工程治理

根据洛阳市安全生产治本攻坚三年行动部署安排，洛阳市将开展安全科技支撑和工程治理行动，推动安全生产治理模式向事前预防转型。

根据洛阳市安全生产治本攻坚三年行动部署安排，洛阳市将开展安全科技支撑和工程治理行动，推动安全生产治理模式向事前预防转型。 根据洛阳市安全生产治本攻坚三年行动部署安排，洛阳市将开展安全科技支撑和工程治理行动，推动安全生产治理模式向事前预防转型。 数字化转型 建立互联互通智能监管平台，持续加强危化品重大危险源、矿山、尾矿库等行业领域安全风险监测预警系统升级改造，同步推进各行业部门数字化监管执法。 新设备推广 及时更新设备目录，明确在用设备报废标准，加大危化品、矿山、尾矿库、工贸、建设施工、交通运输、燃气等行业领域淘汰更新力度。大力推进“机械化换人、自动化减人”，提升矿山、危化品、军工、民爆、隧道施工等行业领域自动化、智能化水平。 工程治理行动 深入开展老旧场所超年限使用、消防设施升级改造和消防车通道打通等工程治理行动。2025年底前基本实现城镇建成区消防供水全覆盖、存在安全隐患自建房整治全覆盖。 煤矿安全治理 持续推进煤矿重大灾害超前治理、工程治理、系统治理、区域治理，强化采掘接续、设施设备、高风险作业和关键环节管理。开展新一轮煤矿智能化建设三年行动，2025年年底前智能化煤矿产能占比不低于60%。 非煤矿山治理 开展区域性隐蔽致灾因素普查，大力推广先进适用的非煤矿山采掘新装备、新工艺、新技术，2025年底前全市非煤矿山基本实现智能化。 尾矿库治理 聚焦运行到设计最终标高、不再排尾作业、停用超过3年或者没有生产经营主体尾矿库，2024年年底前推动栾川县、嵩县、汝阳县、洛宁县51座尾矿库完成闭库治理并公告销号，2025年底前，所有“四类”尾矿库全部完成闭库销号。 危险化学品监管 2024年年底前，重大危险源企业全部建设应用特殊作业审批与作业管理场景功能和人员定位场景功能，化工园区基本完成“十有”建设任务。 城镇燃气安全 2024年年底前，基本完成城镇“瓶改管”改造任务，所有县区实现对城市建成区高风险、高敏感、高后果区域燃气安全运行监测。 电气焊数字化监管 大力推进电气焊“加芯赋码”，确保2024年3月底前完成全覆盖，人机匹配、动态监管，严厉打击不入平台作业、无证作业等行为。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 胡婷婷 刘仟仟）