送庄镇第八届桃花节开幕

春到送庄风光美，人面桃花相映红。昨日上午，送庄镇第八届桃花节芬芳开幕。 春到送庄风光美，人面桃花相映红。昨日上午，送庄镇第八届桃花节芬芳开幕。 本届桃花节为期4天，着眼“美丽经济”，定位“全季旅游”，为游客提供赏花、观景、摘果的农文旅融合体验。其间开展多场精彩活动：28日举办“四季村晚”文艺会演，29日举办“多彩送庄·艺苑飘香”专场戏曲演出和“桃花杯”象棋比赛，30日举办“十里桃花·青春孟津”青年联谊暨相亲大会和“多彩送庄·诗韵悠长”桃花诗会，31日举行“魅力小镇·多彩送庄”文艺演出。 此外，送庄镇通过启动“我在送庄有棵树”小程序，推进数字乡村建设，为乡村振兴赋能。游客可线上认领桃树线下采摘，体验田园乐趣。（洛报融媒·洛阳网记者 尹红磊 王倩 通讯员 马梦璐 摄）