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今年洛阳65岁以上老年人及重点人群免费健康体检已开始
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.29 08:33

　　日前，2024年我市65岁以上老年人及重点人群免费健康体检工作开始了，符合条件的人可就近到社区卫生服务站或村卫生室预约。免费健康体检项目有哪些？预约时要带哪些证件？记者为您打探。

　　●体检对象

　　●我市65岁以上(1959年以前出生)的老年人(含居住超过半年的流动人员)。

　　●我市高血压、2型糖尿病患者等重点人群(含居住满半年的流动人员)，年龄不限。

　　●体检项目

　　●一般体格检查

　　常规体格检查

　　体温脉搏呼吸血压身高体重腰围皮肤

　　浅表淋巴结心脏肺部腹部

　　粗测判断

　　口腔视力听力运动功能

　　注：慢性病患者的体检项目，与65岁以上老年人及重点人群免费健康体检项目略有不同。

　　●辅助检查

　　血常规尿常规

　　肝功能(血清谷草转氨酶、血清谷丙转氨酶和胆红素)

　　肾功能空腹血糖血脂

　　心电图腹部B超(肝、胆、胰、脾)

　　老年人中医体质辨识

　　老年人自理能力评估

　　●健康状况评估和健康指导

　　●居民健康档案管理服务

　　●家庭医生签约服务

　　●预约流程

　　●携带证件

　　身份证、医保卡、户口本

　　(任意一种即可)

　　●预约地点

　　社区卫生服务站

　　村卫生室

　　●领体检表或体检通知单

　　●按通知时间参加体检

　　●体检目的

　　●帮助老年人及早发现健康风险因素、及早发现疾病，进行针对性的生活方式干预或治疗。

　　●了解2型糖尿病、高血压患者的用药情况，综合体检结果进行健康状况评估，进行针对性的健康指导，以有效控制病情。

　　●注意事项

　　●体检前3天至5天，避免高脂肪、高蛋白饮食及饮酒，保证良好睡眠。

　　●体检时要空腹，体检前一天晚上10点后不再喝水。

　　●如果晕针，应在抽血前告知工作人员。

　　●如果患2型糖尿病，请告知工作人员，采血、做心电图和B超时可优先，便于体检后及早进食。

　　●2型糖尿病、高血压患者等重点人群，请携带平日服用药物的盒子，便于医生进行用药指导。

　　●行动不便或年龄较大的老年人，请家属陪同。

　　●特别提醒

　　●各县区免费体检的时间、项目可能不同，可联系相关县区卫健委咨询。

　　●关注并登录健康洛阳微信公众号，选择就诊服务—电子健康档案—家庭医生服务平台进行注册，在线签约家庭医生并咨询预约。

　　主城区卫健委联系电话

　　涧西区64829191

　　西工区63892319

　　老城区65250115

　　瀍河区63971931

　　洛龙区63128205

　　伊滨区60151992

　　（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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