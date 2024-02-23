今年洛阳65岁以上老年人及重点人群免费健康体检已开始

日前，2024年我市65岁以上老年人及重点人群免费健康体检工作开始了，符合条件的人可就近到社区卫生服务站或村卫生室预约。免费健康体检项目有哪些？预约时要带哪些证件？记者为您打探。

日前，2024年我市65岁以上老年人及重点人群免费健康体检工作开始了，符合条件的人可就近到社区卫生服务站或村卫生室预约。免费健康体检项目有哪些？预约时要带哪些证件？记者为您打探。 日前，2024年我市65岁以上老年人及重点人群免费健康体检工作开始了，符合条件的人可就近到社区卫生服务站或村卫生室预约。免费健康体检项目有哪些？预约时要带哪些证件？记者为您打探。 ●体检对象 ●我市65岁以上(1959年以前出生)的老年人(含居住超过半年的流动人员)。 ●我市高血压、2型糖尿病患者等重点人群(含居住满半年的流动人员)，年龄不限。 ●体检项目 ●一般体格检查 常规体格检查 体温脉搏呼吸血压身高体重腰围皮肤 浅表淋巴结心脏肺部腹部 粗测判断 口腔视力听力运动功能 注：慢性病患者的体检项目，与65岁以上老年人及重点人群免费健康体检项目略有不同。 ●辅助检查 血常规尿常规 肝功能(血清谷草转氨酶、血清谷丙转氨酶和胆红素) 肾功能空腹血糖血脂 心电图腹部B超(肝、胆、胰、脾) 老年人中医体质辨识 老年人自理能力评估 ●健康状况评估和健康指导 ●居民健康档案管理服务 ●家庭医生签约服务 ●预约流程 ●携带证件 身份证、医保卡、户口本 (任意一种即可) ●预约地点 社区卫生服务站 村卫生室 ●领体检表或体检通知单 ●按通知时间参加体检 ●体检目的 ●帮助老年人及早发现健康风险因素、及早发现疾病，进行针对性的生活方式干预或治疗。 ●了解2型糖尿病、高血压患者的用药情况，综合体检结果进行健康状况评估，进行针对性的健康指导，以有效控制病情。 ●注意事项 ●体检前3天至5天，避免高脂肪、高蛋白饮食及饮酒，保证良好睡眠。 ●体检时要空腹，体检前一天晚上10点后不再喝水。 ●如果晕针，应在抽血前告知工作人员。 ●如果患2型糖尿病，请告知工作人员，采血、做心电图和B超时可优先，便于体检后及早进食。 ●2型糖尿病、高血压患者等重点人群，请携带平日服用药物的盒子，便于医生进行用药指导。 ●行动不便或年龄较大的老年人，请家属陪同。 ●特别提醒 ●各县区免费体检的时间、项目可能不同，可联系相关县区卫健委咨询。 ●关注并登录健康洛阳微信公众号，选择就诊服务—电子健康档案—家庭医生服务平台进行注册，在线签约家庭医生并咨询预约。 主城区卫健委联系电话 涧西区64829191 西工区63892319 老城区65250115 瀍河区63971931 洛龙区63128205 伊滨区60151992 （洛报融媒·洛阳网记者 王博东）