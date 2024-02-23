首批18家“洛阳宿”名单公布

记者昨日从市商务局获悉，我市公布首批荣获“洛阳宿”称号的18家经营主体名单，并为其授牌。

记者昨日从市商务局获悉，我市公布首批荣获“洛阳宿”称号的18家经营主体名单，并为其授牌。 记者昨日从市商务局获悉，我市公布首批荣获“洛阳宿”称号的18家经营主体名单，并为其授牌。 此次评选根据《洛阳市城市民宿评选办法(试行)》，按照企业申报、城区审查、专家评议等程序，评出18家“洛阳宿”。 为推动洛阳民宿行业高质量发展，今年以来，我市先后出台《洛阳市酒店民宿业规范提升工作方案》《洛阳市城市民宿评选办法(试行)》，引导经营主体在民宿定位、设计、运营、服务中融入洛阳文化特色，展示地域特色文化，丰富民宿文化内涵，提升民宿经营主体管理水平和服务能力。 市商务局相关负责人表示，下一步将定期开展“洛阳宿”评选活动，制定“洛阳宿”等级评定办法，通过动态管理、分级评定，培育一批有文化内涵、突出当地风土人情、体验感强的精品民宿，增强“洛阳宿”品牌的竞争力和影响力，进一步激发文旅消费新活力。 首批18家“洛阳宿” ●花栖旅游酒店民宿 ●意合园民宿 ●洛之神四合院民宿 ●素舍民宿 ●玉壶轩客栈 ●云隐民宿(后海—四合院) ●云隐民宿(吾舍) ●游子归舍民宿 ●四季华庭民宿 ●隐居大棠 ●上禾居民宿 ●半舍·春涧园 ●花筑·半舍 ●伴城民宿 ●九万里酒店 ●问礼酒店 ●兰舍酒店 ●吾居民宿 (洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 张会娟 闫利涛)