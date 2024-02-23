洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

首批18家“洛阳宿”名单公布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.29 08:21

　　记者昨日从市商务局获悉，我市公布首批荣获“洛阳宿”称号的18家经营主体名单，并为其授牌。

　　此次评选根据《洛阳市城市民宿评选办法(试行)》，按照企业申报、城区审查、专家评议等程序，评出18家“洛阳宿”。

　　为推动洛阳民宿行业高质量发展，今年以来，我市先后出台《洛阳市酒店民宿业规范提升工作方案》《洛阳市城市民宿评选办法(试行)》，引导经营主体在民宿定位、设计、运营、服务中融入洛阳文化特色，展示地域特色文化，丰富民宿文化内涵，提升民宿经营主体管理水平和服务能力。

　　市商务局相关负责人表示，下一步将定期开展“洛阳宿”评选活动，制定“洛阳宿”等级评定办法，通过动态管理、分级评定，培育一批有文化内涵、突出当地风土人情、体验感强的精品民宿，增强“洛阳宿”品牌的竞争力和影响力，进一步激发文旅消费新活力。

　　首批18家“洛阳宿”

　　●花栖旅游酒店民宿

　　●意合园民宿

　　●洛之神四合院民宿

　　●素舍民宿

　　●玉壶轩客栈

　　●云隐民宿(后海—四合院)

　　●云隐民宿(吾舍)

　　●游子归舍民宿

　　●四季华庭民宿

　　●隐居大棠

　　●上禾居民宿

　　●半舍·春涧园

　　●花筑·半舍

　　●伴城民宿

　　●九万里酒店

　　●问礼酒店

　　●兰舍酒店

　　●吾居民宿

　　(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 张会娟 闫利涛)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    果蔬净化器真的有用吗
    果蔬净化器真的有用吗
    果蔬净化器真的有用吗
        近日，洛龙区58岁的蒋女士买了一篮草莓，清洗时，她的儿媳提醒说，草莓容易藏污纳垢，应该用果蔬净化器洗。
  • ·孩子居家雾化 家长需了解这些细节
  • ·减肥可以参考糖尿病食谱吃吗？
  • ·蛋白粉并非人人皆宜 是否补充因人而异
    • 花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 全市中小学校长座谈会召开
  • 隋唐洛阳城景区牡丹文化节系列活动即...
  • 洛阳交警发布2024年清明假期出行提示
  • 男子欲跳河轻生 民警和群众合力将其救下
  • 洛阳启动2024年度中原学者工作站申报
  • 2023年度省市级文明诚信市场和商户推...
  • 第41届中国洛阳牡丹文化节线上推介特...
  • 定制化招聘、“保姆级”服务…… 洛阳...
  • 同比增长28.9%！洛阳新能源汽车消费驶...
  • 沁伊高速：穿山越岭筑通途
    		•
    百姓呼声
    河科大为何将校地共建的图书馆占为己有？
    缴纳契税后需缴纳维修基金才能享受补贴？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    郁金香牡丹园

    云端之上

    隋唐牡丹初绽放

    海棠花开 春意盎然
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605