昨日上午，我市召开防汛抗旱工作会议，深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示和防灾减灾救灾的重要论述，第一时间贯彻落实全省相关会议精神，分析研判防汛抗旱形势，部署重点工作任务。市长、市防汛抗旱指挥部指挥长徐衣显主持会议并讲话。

昨日上午，我市召开防汛抗旱工作会议，深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示和防灾减灾救灾的重要论述，第一时间贯彻落实全省相关会议精神，分析研判防汛抗旱形势，部署重点工作任务。市长、市防汛抗旱指挥部指挥长徐衣显主持会议并讲话。 徐衣显对防汛抗旱等工作提出要求

人民至上守牢底线迅速启动防汛抗旱工作

分类施策标本兼治全面提升应急处突能力 昨日上午，我市召开防汛抗旱工作会议，深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示和防灾减灾救灾的重要论述，第一时间贯彻落实全省相关会议精神，分析研判防汛抗旱形势，部署重点工作任务。市长、市防汛抗旱指挥部指挥长徐衣显主持会议并讲话。 徐衣显指出，防汛抗旱工作事关人民群众生命财产安全，事关经济社会发展稳定大局。据气象部门预测，今年汛期强对流天气多发、降水偏多、旱涝叠加，且我市地质灾害风险点位多、分布广，防汛抗旱形势十分严峻。他强调，要提高政治站位，保持清醒忧患。各级各部门要坚持人民至上、生命至上，树牢底线思维、极限思维，全面落实省委省政府“五个强化”“七个着力”部署要求，围绕城市内涝、山洪灾害、尾矿库等重点难点薄弱点超前谋划、提前布局、迅速行动，以大概率思维应对小概率事件，牢牢守住“金标准”，把好防汛抗旱工作主动权。要全面查险除患，分类精准施策。紧盯关键节点，聚焦重点领域、重点行业、重点部位，完善“领导+专家”工作机制，强化“人防+技防”衔接联动，全面启动各类风险隐患排查整治，精准摸排、分类施策、标本兼治，加快堵漏洞、补短板、强弱项。要细化实化预案，实战实操实效。严格落实“123”“321”工作要求，持续强化预报、预判、预警、预案、预演“五预”联动，完善“六个一”方案，健全临灾预警“叫应”机制，分灾分级、分区分类组织应急救援演练，提升应急处置能力。要加强队伍建设，备足防汛物资。坚持“宁可备而不用、不可用而不备”，及时更新补充防汛抗旱物资储备，提前预置重点险工险段应急物资，建强抢险救援队伍，确保备得足、调得出、运得快、用得上。要深化宣传教育，做好群防群治。主动创新方法、拓宽渠道，运用抖音、微信等移动端平台，规范汛情发布流程，及时预警灾害信息，推动防汛救灾知识进社区、进企业、进学校、进农村、进家庭。要压紧责任链条，抓好闭环落实。成员单位要各司其职、协同联动，县区主要领导要下沉一线、靠前督导，压实责任链条，加强值班值守，强化追责问效，做到旱涝同防同治，确保各项措施落实落细落到位。 徐衣显还对稳定经济运行、抓好“三个一批”项目、深化“万人助万企”活动、高质量推进“五经普”、防范化解重大风险等重点工作进行强调部署。 楚国剑、李刚等参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）